Música, danza y cine en el Centro Cultural Teopanzolco

Durante marzo, el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) tendrá diversas actividades como conciertos y proyecciones de cine. Asimismo, será sede del Festival Morelos Danza.

Hugo Juárez Ríos, director del CCT, comentó que la cartelera inició el pasado 1 de marzo con el concierto Gaia, de Fundación Don Bosco, con la participación de más de 100 talentosos niños y jóvenes en el escenario en un homenaje a la vida.

Y destacó que las exitosas sesiones de yoga y meditación de luna llena, reunieron a cientos de personas, quienes disfrutaron al aire libre de esta actividad que cada vez registra un mayor número de asistentes.

Las sesiones de yoga y meditación de luna llena cada vez registra un mayor número de asistentes. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

La próxima actividad será este domingo 12 a las 18:00 horas, con el magno concierto "Welcome to the rock show oficial", el mejor tributo a Guns N´Roses, directamente desde Las Vegas, para disfrute de los admiradores de esta icónica banda de rock que ha vendido 85 millones de discos y que es precursora del hard rock.

Asimismo, el 14 de marzo a las 19:30 horas, la Compañía Nacional de Danza de Turquía, Alagoz, presentará una Noche de Odiseas Orientales, con la participación de más de 40 bailarines de Anatolia con extraordinarios vestuarios, que llevarán al público a epopeyas, hechos legendarios y otros momentos relacionados con la hazaña de los héroes de ese país.

La Compañía Nacional de Danza de Turquía, Alagoz cuenta con la participación de más de 40 bailarines de Anatolia / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

El próximo miércoles 15 a las 18:30 horas, continúa una función más de Cinema Teopanzolco con la proyección de la película "Cría Puercos" de Ehécatl García, que sigue la historia de Esmeralda, quien intenta sobrellevar la muerte de su esposo y el silencio de su hijo en Estados Unidos, mientras la Cuina, una puerquita llega a su vida a llenar ese vacío, para esta actividad el ingreso es gratuito.

Además, el CCT será una de las sedes del Festival Morelos Danza 2023, y el viernes 17 de marzo a las 19:00 horas, se presentará "Tesitura en Movimiento" que hará converger a colectivos, solos, compañías, escuelas y academias con diversos estilos de danza ejecutados por artistas de Morelos y de otros estados del país.

Y como parte del Festival Morelos, La Eterna Primavera los días 18 y 19 de marzo a las 18:45 horas, se proyectarán las películas "El Rey León" y "Parque Jurásico", respectivamente, por lo que se convoca a las familias morelenses y visitantes a disfrutar de una experiencia cinematográfica diferente en Morelos. Estas cintas se disfrutarán en el Foro al Aire Libre, en pantalla de gran formato y con gran calidad en la imagen, con acceso gratuito.

El concierto estelar de marzo, estará a cargo de una de las agrupaciones más atractivas y prestigiosas de Hispanoamérica, la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) que se presentará el viernes 24 de marzo a las 19:30 horas, bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto la OSM obtuvo la nominación al Premio Grammy Internacional en la categoría de mejor intérprete solista de música clásica.

Carlos Miguel Prieto, director titular, es considerado uno de los directores jóvenes más interesantes y versátiles de la actualidad. Entre muchas otras participaciones, ha dirigido en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Rusia, España, Portugal, Israel, Corea y en todo Latinoamérica.

Durante este mes, también se realizará la primera edición del Festival Internacional de Ska en Morelos, el domingo 26 a las 18:00 horas, con más de 30 músicos en el escenario. Cabe destacar que este inédito festival reunirá bandas emblemáticas de gran trayectoria nacional e internacional: Out Of Control Army, Lollypop Lorry, Kamikaze Beat Band y otros invitados.

Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Morelos Benning continúa con su segunda temporada y se presenta el jueves 30 a las 19:00 horas con Julio Quevedo como invitado especial, el pianista, productor y director musical de amplia y reconocida trayectoria ofrecerá un concierto con la esencia del son cubano. Quevedo ha trabajado con Yuri, Gloria Trevi, Guadalupe Pineda, Emmanuel y Armando Manzanero, entre otros destacados artistas.

Y para cerrar la cartelera de marzo, el viernes 31 a las 19:00 horas, se presentan las agrupaciones Fuxé y Gallo Lobo en concierto. Fuxé es una de las propuestas jóvenes más frescas y originales en el jazz mexicano y Gallo Lobo reúne el virtuosismo de la improvisación y el juego y la libertad del jazz y del rock.

Finalmente, Hugo Juárez adelantó que el 1 de abril, a las 19:00 horas, se presenta “Las criadas”, una obra de teatro del dramaturgo francés Jean Genet que cuenta la historia de las criadas Clara y Solange, dos hermanas que aman y odian a la señora para la que trabajan. La dirección es de Víctor Carpinteiro y actúan Iván Iduarte, Alan Blasco y Murias Reynoso.

Consulta la programación y costos en la página web del recinto, las redes sociales o llama al 777 454 5944 si se requiere más información.

Conéct@te:

Facebook: /CCTeopanzolco

Instagram: @ccteopanzolco













➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!