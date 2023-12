Fundación Corazón ofrece recital en el Museo Juan Soriano

Los alumnos del área de de Música de la academia Fundación Corazón de Artista AC, presentaron un recital en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), como parte del cierre de cursos. En este concierto interpretaron piezas en piano, canto, violín, guitarra y solfeo.

Alrededor de 12 alumnos y alumnas acompañados de sus maestros presentaron compartieron con el público sus avances y los conocimientos adquiridos durante el curso, dando muestra de su talento y emoción por desarrollar su creatividad a través de la música.

Entre los presentes, estuvieron familiares, amigos y público en general, que se dieron cita en este recinto cultural, para disfrutar del talento de los niños y jóvenes que con gran entusiasmo prepararon un programa especial para esta presentación final.

La tarde musical inició con el programa de Canto donde Cruz Ofelia Bernal presentó la obra “Linaloe”, de Agustín Ramírez, y la maestra Abigail Martínez, deleitó a los presentes con “Canción la luna de la ópera Rusalka”, de Antonin Dvorak.

Siguió la presentación del alumno Raúl Morales en el área de violín con las piezas “Ve y dile a tía Rhody” (canción popular), “Canción de mayo” (canción popular) y “Allegretto” (método Suzuki).

Después tocó el turno de los alumnos de guitarra, donde Emilio Rancaño presentó las canciones “Flowers” de Miley Cyrus, “Everybody wants to rule the world” de Tears for Fears; y Cybelle Rancaño interpretó los temas “Jingle Bells” de James Pierpont shontant y “Creep” de Radiohead. Seguido por Ariel Terrazas con las obras “Celeste y Blanco” de Héctor Ayalabastid; “Fuentes de Ortiz” de Ed Maverick y “Tabidachi no uta” de 3-Nen E-Gumi.

En el programa para el área de Piano, los alumnos presentaron piezas del libro Enseñando a tocar los deditos Thompson como “El cartero” a cargo de Cybelle Rancaño; “Beisbol” y “Un mensaje” interpretadas por Rodrigo Lacorti; “Canción “Matina” y “El buen rey Wenceslao” a cargo de Flavio Ruiz y “Tambores indios” interpretada por Ian López.

Asimismo, interpretaron obras del Libro 1 de Thompson como, Pieza 2 a cargo de Ian López; Piezas 5, 8 y 6 a cargo de Emiliano Ruiz; Pieza 27 interpretada por Antar Guzmán y Piezas 25, 30 y 26 a cargo de Edilberto Ocampo.

La alumna Erandy Terrazas cerró este programa con las obras Polonesa no. 24 BWV Anh. 128 en Re menor, del libro de Anna Magdalena Bach, de Johann Sebastian Bach; Pieza no. 23: Reiterstück en Re menor, del Álbum de la juventud, de Schumann y Pieza no. 30 en Fa mayor.

Para culminar la tarde musical, se dio paso a los recitales de los maestros. Rafael Segura Delgado (guitarra) interpretó la obra “Choros no. 1” de Heitor Villa-Lobos y Francisco Ocampo (solfeo) deleitó al público con las piezas “Españoletas” y “Folias” de Gaspar Sanz.

Haydeé Ruiz, fundadora y directora de Fundación Corazón de Artista A.C., pidió un aplauso para los alumnos que se presentaron en esta ocasión, y agradeció el apoyo que los padres de familia les han dado en su desarrollo musical, haciendo especial énfasis en la importancia del desarrollo creativo de los niños y jóvenes. Posteriormente, realizó la entrega de reconocimientos a todos los participantes.

Finalmente, se llevó a cabo la rifa de la obra de arte “Vida, muerte y resurrección” del artista Héctor Terrazas, y se destacó que lo recaudado será destinado para apoyar a la fundación.

Con un sentido de responsabilidad social, Fundación Corazón de Artista A.C. tiene como objetivo principal crear, desarrollar y aplicar programas de enseñanza a partir de las bellas artes, para mejorar la calidad de vida no sólo por el aprendizaje de alguna de ellas sino la apreciación de las mismas, enfocados en la población en general, principalmente en niños y jóvenes para que adquieran habilidades y desarrollen talentos.