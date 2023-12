Gloria G. Fons presentó su libro de cuentos 'Noctambulia'

La escritora Gloria G. Fons regresó a Cuernavaca, para presentar oficialmente su libro “Noctambulia”, el cual reúne cuentos que produjo a lo largo de más de 30 años; algunos de ellos han sido reconocidos a nivel local y nacional. La presentación se realizó en el Café La Fauna, donde la autora estuvo acompañada de sus seres queridos y público en general.

El libro “Noctambulia” es editado por Lengua de Diablo (editorial morelense), y está integrado por 18 cuentos que invitan a los lectores a sumergirse en la complejidad de los sueños y las pesadillas humanas.

“El libro es una antología bastante personal porque incluye cuentos, que muchas veces se piensa que son cosas impublicables. Pero precisamente el libro abre con el primer cuento que escribí en mi vida, que se llama ‘El Tren’, ese lo escribí cuando estaba en la preparatoria, y ha sufrido un sinfín de modificaciones, sin perder su esencia; y me pareció muy bonito e interesante que finalmente terminó publicado. Y todos los demás se escribieron a lo largo de treinta y tantos años”, expresó Gloria G. Fons.

La autora destaca que, durante una etapa de su vida, le llamaban la atención las series y películas de suspenso como “Dimensión desconocida”, “Galería nocturna”, “Alfred Hitchcock presenta” y “Hora Marcada”, por lo que, en sus cuentos, sumerge a sus lectores en lo más profundo de la experiencia humana, explorando temas de ensoñación, voracidad y catástrofe. A través de una prosa rica y evocadora, la autora teje historias que desafían las nociones convencionales de la realidad y la ficción. Sus textos son un festín de metáforas y simbolismo, donde la realidad se desvanece en lo onírico y lo grotesco.

“Todo el hilo conductor de los cuentos es que fueron escritos de noche y que los temas y situaciones que presenta cada uno, suceden de noche con peculiares personajes nocturnos. Yo toda mi vida fui a la escuela en la tarde, por lo que de jovencita fui totalmente nocturna, y es cuando se me ocurre escribir estas historias ficticias”.

De acuerdo a la descripción del libro, en “Noctambulia”, la autora nos guía a través de las oscuridades y los recovecos de la mente humana, invitándonos a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Los personajes, en sus momentos de introspección y delirio, nos muestran facetas de la existencia que a menudo preferimos ignorar.

Gloria destacó que en este libro se incluyen tres cuentos que fueron escritos para distintos certámenes de gran importancia, los cuales son: “Sempiterno” que participó en el Segundo Certamen Nacional de Cuento Nada que fingir en Mérida, Yucatán; “Onírico” que fue finalista en el Primer Concurso de Cuentos Psiconáutico y “Olor a pollo” que fue finalista del Tercer Concurso Nacional de Cuento de Las Lunas de Octubre en Cuautla.

Durante la presentación del libro, Gloria estuvo acompañada de Efraím Blanco (editor) y la escritora Christian Uribe, quienes comentaron la obra. La autora eligió presentar por primera vez este libro en Cuernavaca, debido al cariño que tiene por el estado de Morelos y las amistades que ha cosechado aquí, ya que vivió durante muchos años en la entidad.

“Le tengo mucho cariño al estado de Morelos, hace cinco años que ya no vivo allá, pero tengo muchos amigos y amigas muy queridas. Además, el Café La Fauna es un lugar especial, porque fue el primer lugar donde impartí talleres de escritura, y que mejor que estar cobijada por Efraím Blanco y Christian Uribe en esta presentación”.

Acerca de Gloria G. Fons

Estudió Periodismo en el extinto Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión y cursó el Diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay de la SOGEM. Además, es tallerista del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.

“Cuando elegí la carrera, en realidad lo que yo quería era escribir, y no tenía idea sobre lo que estudiaba la gente para escribir como tal, y pensé que si los periodistas escriben en el periódico y revistas eso tenía que estudiar. No ejercí mi carrera, pero finalmente el destino me alcanzó y descubrí la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y el proyecto Mujer Escribir cambia tu vida, y definitivamente si cambió mi vida, al darme la oportunidad de que, estos diarios de niña, los cuentos que escribí en la adolescencia y todo lo que expresaba de jovencita, finalmente encontraron un cauce para desarrollarse y me descubrí como escritora”.

En 2016, se publica su primer libro gracias al Fondo Editorial del Estado de Morelos (FEDEM), se trata de la antología “Las mil voces de Afrodita” que incluye relatos de varias mujeres.

En 2017, ganó el VIII Certamen Internacional de Autobiografía Ricardo Jones Berwyn, en Argentina y en el 2019 ganó el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela por su libro “Morir en abril”.

A lo largo de su carrera se ha consolidado también como tallerista de Mujer: Escribir, cambia tu vida, proyecto que ha impulsado principalmente en Ciudad de México, impartiendo talleres en espacios como: Museo de la Mujer, Museo de Memoria y Tolerancia, Casa del Tiempo UAM, Coordinación Nacional de Literatura y el Palacio de Bellas Artes.

“Tener ese privilegio y oportunidad de formarme como tallerista fue algo maravilloso, y realmente disfruto mucho, me encanta impartir este taller creado por Ethel Krauze para que muchas mujeres se abracen a las palabras, y sepan que tienen voz, es muy bonito impulsarlas”.

Gloria G. Fons cerró el año con la presentación de este libro de cuentos, y detalló que para 2024, prepara su primera novela de corte erótico llamado “Lady Casanova”.

El libro “Noctambulia”, está a la venta a través de Amazon para quien desee adquirirlo.