'Huellas de lo intangible': Una exposición que mezcla poesía y pintura

Una de las exposiciones vigentes en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) es "Huellas de lo intangible" que reúne las obras de la artista plástica Teresa Rubio (Q.D.P) en diálogo con la poesía de Elsa Cross, y que deriva de un libro con el mismo nombre.

El libro en el que se basa esta exposición, fue editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con la coordinación de José Antonio Seade Kuri, diseño de Gabriela Rosique y fotografías de Jorge Cázares. A su vez, el libro deriva de la exposición "Topografías, diálogo entre poesía y pintura" que ambas realizaron en París en 2015.

Esta interesante exposición llegó al Mucic gracias a la generorsidad de José Antonio Seade Kuri (esposo de Teresa Rubio), la gestión de Jorge Cázares Clement y la curaduría de Samaria Guevara.

La muestra pictórica y poética "Huellas de lo intangible", invita al espectador a adentrarse en un mundo donde las palabras y los colores se entrelazan para crear una experiencia artística única e inolvidable.

José Antonio Seade escribe en el texto de sala que Topografías llevó a Teresa a idear un nuevo proyecto al que dio como título "Huellas de lo intangible", tomando como inspiración para su pintura algunos poemas de Elsa Cross, sin embargo, la vida no le alcanzó para poder realizarlo, ya que falleció en 2020.

"En aquella ocasión Teresa se sintió conmovida al ver la poesía de Elsa y le inspiró a crear obra pictórica, parte de la cual se exhibe hoy aquí. Y a su vez, cuando Elsa vio la obra de Teresa se conmovió y creó los poemas que se incluyen en el libro y que también están en la exposición", comentó José Antonio Seade Kuri.

Después de su fallecimiento, en marzo de 2020, surgió la idea de dar ese título a un libro que registrara su evolución artística, incluyendo su pintura, que en la última etapa estuvo en diálogo con la poesía de Elsa Cross. Ese diálogo se ha querido continuar en esta exposición, volviendo en alguna medida tangible ese sueño intangible.

José Antonio Seade, destacó que esta muestra es una breve retrospectiva de la obra de Teresa empezando por sus retratos en acuarela, sus trabajos en papel arroz hasta llegar a las topografías; así como algunos cuadros en encausto, y aquella obra que realizó durante su última etapa como pintora en 2017, cuando su estado físico le impidió seguir pintando.

Obra pictórica de Teresa Rubio y poesía de Elsa Cross. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Varios de esos cuadros nunca se habían visto, incluso yo tampoco los conocía, los descubrimos ahora que planeamos la exposición y fue una sorpresa para mí. Muchos de esos cuadros no tienen firma, por lo que no sabemos si están terminados, pero quisimos compartirlos con el público".

Por su parte, la reconocida y galardonada escritora Elsa Cross, destacó que para ella ha sido un gusto y un honor haber hecho una exposición de pintura y poesía con Teresa Rubio hace hace ocho años en París, y ahora concretar este proyecto que Teresa tenía en mente.

"Su partida fue una gran pérdida, aunque he tenido un hábito optimista de pensar que las cosas ocurren por razones que escapan de nuestro entendimiento, por otro lado no puedo evitar sentir doblemente esta pérdida por la gran amiga y pintora que fue Teresa. Y me da una gran satisfacción ver este proyecto realizado", comentó Elsa Cross.

En el texto de sala, José Antonio Seade comparte que, a lo largo de su breve carrera pictórica, Teresa Rubio hizo trabajos de acuarela y temple sobre papel arroz, para pasar después a técnicas de óleo, acrílico y encausto. En esta exhibición se incluye su obra "El poder creador del universo", que recibió el Premio Nacional de la Acuarela, Tlacuilo 2008, otorgado por el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo.

"Si bien participó en diversos talleres de artes visuales, como el de Roger von Gunten, en el estado de Morelos, Teresa fue en gran medida autodidacta. Su pintura nos invita a navegar en sus lienzos, tan llenos de trazos sutiles y ligeros como de inmersiones profundas que hacen un llamado a la introspección sin imponer ninguna respuesta".

Visita la exposición "Huellas de lo intangible" y descubre el fascinante mundo que ofrecen Teresa y Elsa al conjuntar su trabajo y expresión artística. El horario del Mucic es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada libre.