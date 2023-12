Museo Morelense de Arte Contemporáneo tiene dos exposiciones

El Espacio Inmersivo del. Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano presenta las exposiciones “Relieves Pétreos” de Manuel Rocha Iturbe y “Pareidolias Étnicas” de Gabriel Mestre Arrioja, dos exposiciones individuales simultáneas que se entrelazan en un diálogo sonoro y espacial, a través del uso de materiales que resuenan lo ancestral en una estética contemporánea. Es una instalación escultórica donde una serie de piedras de tezontle reverberan y resuenan en una serie de iconos idolátricos creados en espuma acústica.

Manuel Rocha Iturbide construyó los petrófonos con piedras extraídas de la mina de Santiago Tepetlapa en Tepoztlán, Morelos, y así llevan consigo una tradición milenaria. Por otra parte, Gabriel Mestre Arrioja inspiró los intrincados diseños geométricos de sus obras en una serie de tabletas de orígen Tolteca que la arqueóloga alemana Carmen Cook encontró en los 50, cerca del pueblo de Amatlán de Quetzalcoatl, y que conservaba junto con el resto en la biblioteca pública que donó a dicha comunidad. Así, además de interactuar entre si, ambas exposiciones comparten también un nexo con la historia y las tradiciones del Estado de Morelos.

"Quería hacer cuadros con herramientas, porque he venido coleccionando herramientas antiguas y tengo una caja antigua de un carpintero, que es toda su vida abierta y desplegada en un muro que intervengo. Y quería hacer una instalación escultórica con piedras, anteriormente había hecho una con lajas, y ahora quería hacerla con tezontle, y gracias a que me encontré a Mestre hace un año, me ayudó a encontrar estas piedras en una mina de Tepoztlán, las expuse y posteriormente se le ocurrió que realizaremos esta muestra juntos, con los ídolos acústicos que él presentó dos años antes. Yo no conocía la pieza y no entendía muy bien la relación, pero al ver sus obras me di cuenta que si tenía mucho qué ver, esto de las culturas arcaicas pero futuristas hacen un diálogo interesante con las piedras volcánicas de tezontle sobre conos geométricos perfectos", expresó Manuel Rocha Iturbe.

Sobre sus obras...

Gabriel Mestre Arrioja destacó que conoce el trabajo de Manuel Rocha desde hace mucho tiempo, y a quien considera es una institución en el rescate y promoción de lo que se denominaba Arte sonoro, y que hoy tiene muchos caminos distintos, y lo invitó a realizar estas exposiciones que en conjunto crean un diálogo interesante.

"Son dos exposiciones independientes simultáneas que ya habíamos presentado en otro lugar, y juntas hacen una tercera experiencia, que internamente denominamos como 'ignea'", detalló Gabriel Mestre Arrioja.

Asimismo, comentó que sus piezas están hechas con un polímero industrial de espuma acústica, que es lo que usan los ingenieros de audio en los estudios de grabación; y tienen formas geométricas especiales dedicadas a cada nota y tipo de sonidos, como reverberación u oscilación, y sus picos y puntas romas, peinan el sonido y lo entregan de manera más pulida.

En la imagen Gabriel Mestre Arrioja, Yvan Herrera y Manuel Rocha Iturbe. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El artista agregó que los paneles que parecen tabletas labradas son una partitura hecha con el programa que trabajan los ingenieros que instalan la espuma acústica con un sentido tonal y rítmico.

"Las pequeñas esculturas que incluyo en la exposición, les llamo ídolos acústicos, porque parecen ídolos de cualquier región del mundo, porque tienen formas geométricas que comparte la humanidad en cualquier lugar que hayan florecido".

El título de su exposición incluye la palabra Pareidolia, que es esa característica del cerebro que tiene de reconocer caritas en las rocas y los arbustos, en referencia a las piezas que presenta.

"Es una colección de figuras genéricas que puede interpretar cualquier persona, y tener una conexión con su cultura al reconocer todas las figuras. Estas piezas siempre me parecieron de piedra y su color depende de su densidad, y precisamente algunas parecen las rocas de tezontle que combinadas con las piezas de Manuel que son toca ignea hacen conjunto".

Debido a que sus piezas de espuma acústica no producen sonidos autónomos, se tienen que activar poeticamente con los sonidos de los demás, por lo que en esta ocasión, los sonidos que crea Manuel Rocha, concreta perfectamente la idea de la exposición.

Asimismo, Gabriel Mestre detalló que planeó esta exposición como si fuera de un museo de sitio arqueológico, donde se ven los vestigios de una cultura antigua con las tabletas y vitrinas de un arqueólogo.

"Somos artistas coleccionistas que tienen la preocupación por la historia e interés por la teoría, y esas llamadas al pasado".

Durante la inauguración, presentaron una intervención sonora a cargo de Manuel y Gabriel al activar las rocas a través de golpes con las herramientas de carpintero; y un performance con el coreógrafo y bailarín Yvan Herrera, con quien Gabriel ha trabajado diversos proyectos. Este performance se basó en la exploración de las danzas místicas con un texto de Rudolf Steiner con la palabra Ignea. Todo en conjunto generó una interesante experiencia inmersiva.

Acerca de los artistas:

Manuel Rocha Iturbide es compositor y artista visual, especializado en la Intermedia. Su trayectoria es muy amplia y abarca la constante participación en exposiciones de arte, festivales musicales y de cine. Recientemente ha mostrado sus trabajos en la Fundación Prada de Venecia y el Festival Gigahertz en Alemania.

Gabriel Mestre Arrioja es artista visual y curador independiente de exposiciones. Su trabajo se centra en la investigación histórica y cultural de los pueblos. Su trabajo ha sido presentado en el famoso Cabaret Voltaire de Zurich, el Museo de la Ciudad de Reykiavik, y en el Festival inglés Hundred Heroes.

Las exposiciones permanecerán en el MMAC hasta la última semana de febrero, y en distintas ocasiones presentarán activaciones especiales con invitados especiales, como compositores y escultores, entre ellos Antonio Russek y Guillermo Galindo. Así como visitas guiadas y conversatorios, para próximas fechas visita las redes sociales del MMAC.

