Cuarteto Pro-M rinde tributo a Coldplay en Teopanzolco

El público morelense disfrutó una vez más del Tributo a Coldplay a la luz de las velas bajo el concepto de Candlelight en el Centro Cultural Teopanzolco, siendo todo un éxito una vez más, ya que la sala lució llena en su totalidad.

A la luz de centenares de velas, sobre el escenario principal del Centro Cultural Teopanzolco, el Cuarteto Pro-M, formado por talentosos músicos en dos violines, viola y violonchelo, deleitó al público con un repertorio especial de la reconocida banda de rock británica.

Coldplay es una reconocida banda británica formada en Londres en 1997. Está integrada por Chris Martin (vocalista principal y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajísta), Will Champion (baterista y vocalista secundario) y Phil Harvey (director creativo).

A lo largo de más de 25 años, la banda ha cautivado al público alrededor del mundo, con su concepto musical y exitosos temas, por lo que el concierto Candlelight Tributo a Coldplay, se ha convertido en uno de los favoritos del público. En Cuernavaca, se ha presentado ya en tres ocasiones, con lleno total.

El Cuarteto Pro-M eligió un repertorio especial con los grandes éxitos de la banda liderada por Chris Martin, para regalarle al público morelense una velada musical muy agradable a la luz de las velas.

En un formato instrumental, el público disfrutó de diversos temas como “Fix You”, “Yellow”, “Clocks”, “Adventure of a lifetime”, “Hymn for the weekend”, “Paradise”, “A sky full of stars”, “Something just like this” y “My Universe”.

Y para cerrar la gran noche musical, el Cuarteto Pro-M interpretó los temas “Viva la vida”, “The scientist”, “Shiver” y “Speed of sound”.

A este interesante concierto, que ha causado gran aceptación por parte del público morelense, se dieron cita jóvenes y adultos de edades diversas que previo al concierto, aprovecharon para tomarse fotos en los distintos rincones del Centro Cultural Teopanzolco.





