Las OSC's y la política en Morelos

José Juan Conejo Pichardo





Actualmente nos enfrentamos en Morelos a enormes desafíos. Los retos son de todo tipo: sociales, ambientales, económicos, etc. El papel de las OSC's para hacerles frente es importante y fundamental.

En los últimos años se ha discutido en distintos foros la importancia de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la elaboración y participación de políticas públicas. Entre los principales argumentos destaca que establecer y desarrollar mecanismos de interlocución entre la sociedad civil y el gobierno aumenta la representatividad de la acción ciudadana y gubernamental y da fuerza y vida democrática a las instituciones, fortaleciendo así la gobernabilidad del estado.

Sin embargo existe actualmente el idealismo con que suele tratarse el tema de las OSC's y la política, así como el prejuicio de su relación con el gobierno. Un idealismo y un prejuicio político en muchas ocasiones válidos, en función del antagonismo que ha caracterizado la relación entre ambos actores. Sin embargo, la repetitividad en el discurso del idealismo y prejuicio entorpece en las buenas acciones e intenciones de las OSC's que no manejan tintes partidistas, de apoyo y protagonismo a algún funcionarios público.

En Morelos es muy marcada la línea política partidista que imponen algunos funcionarios públicos que están al frente de secretarias, direcciones o jefaturas, ejemplo vivo de ello es la secretaria de transportes y movilidad del estado, donde una gran mayoría de organizaciones que representan el gremio del transporte público y de carga se alinean a la voluntad del secretario y directores y si no lo hacen así les ponen infinidad de trabas en las gestiones que buscan hacer, les hacen la vida de cuadritos hasta someterlos y meterlos al redil para que den apoyo incondicional a los temas políticos partidistas que estos funcionarios públicos tengan; está práctica es repetitiva en diferentes dependencias de gobierno en los niveles municipal, estatal y federal, coartando con está práctica la libertad de cumplir sus objetos sociales deforma adecuada las OSC, y condicionando proyectos y programas para sumar votos a algún candidato de partido político.





A mediados del año pasado se comenzó a observar está práctica con más frecuencia, este año 2023 ya está muy marcada y ello oscurece aún más a las OSC's y líderes sociales que si hacen un trabajo correcto sin caer en esas malas prácticas. Si sumamos a esta problematica la falta de profesionalismo, de carácter y honestidad de las y los dirigentes de algunas OSC's nos daremos cuenta que aquí comienza a cocinarse una corrupción, omisión y ese prejuicio e idealismo que mencionamos y ya corrompida la dirigencia de la OSC llega a convertirse en un lame botas y esclavo del funcionario público, provocando así mismo una fractura importante en el buen trabajo de una OSC de lucha, de asistencia social, de denuncia de malos actos de las autoridades y toda actividad que realicen llevara la carga partidista.

También está presente la otra cara de la moneda donde busca el dirigente de la OSC corromper al funcionario público, colgarse del trabajo del político, hacer mal uso de proyectos y programas gubernamentales, de buscar posicionarse en algún partido político, de utilizar su OSC y sus afiliados para aventar caballada al mejor postor, de tratar de sacar dinero de algún partido o candidato, de ocupar de escaparate eventos de campañas políticas para salir en la foto con los candidatos y presumir en las redes sociales, para hacer simulaciones de trabajo social, de acrecentar más su ego, etc.

Por fortuna existen dirigentes de OSC's que buscan por medio de la ley y del derecho obtener los beneficios de diversos recursos gubernamentales para hacerlos llegar a la sociedad que los necesita, evitando en todo momento venderse al servidor público y de vender su capital humano como un voto más para algún partido político y candidato para las elecciones proximas.

Por lo anterior no se debe estigmatizar o hacer prejuicio con la participación de una OSC y sus dirigentes con el gobierno, ya que son más las OSC's que hacen bien su trabajo sin caer en esas sucias prácticas que aquellas que se corrompieron.

Recordemos que es permitida la participación de un dirigente social en buscar una posición en ese espacio donde se toman las decisiones de las políticas públicas, sin ser perseguido y señalado cómo un mal dirigente o destruyendo su reputación y la de su A.C., es más un dirigente de una OSC puede llegar hacer un buen papel en un cargo de elección popular, ya sea en una diputación, regiduría, etc, ya que conoce las necesidades del sector social donde se especializa y brinda asistencia social, filantropía, dónde hace una lucha social, un dirigente de una OSC reconoce a los liderazgos y los empodera, el dirigente de una OSC sabe detectar, escuchar y observar las problemáticas de las comunidades, analiza y comienza a desarrollar metas, objetivos y planes para erradicarlas, tiene un timón y ancla para saber a dónde parar, donde dirigirse, cuando y como continuar un proyecto, como ajustarlo a los requerimientos de la comunidad, sabe hacer calculos y tomar decisiones optimas; estamos hablado de un verdadero dirigente social y líder que es honesto, que se profesionaliza y especializa, no estamos hablando del pseudo líder social o dirigente de una OSC que no hace bien su trabajo por qué es un todologo y multitareas y no delega responsabilidades, no estamos hablando de esa persona que solo quiere sobresalir en todos los eventos, ese tipo de personas no funcionan en la política ni en la dirigencia de una OSC, hay pesimos dirigentes que mienten, que dan falsas promesas, que hace simulaciones de trabajo en sectores sociales vulnerables, que hacen infinidad de reuniones y juntas sin llegar a un objetivo claro por que ellos mismos no saben que hacer o como hacerlo; muchos de estos pseudo dirigentes solo buscan que las personas y su OSC sirvan de plataforma de despegue en temas de política partidista para fines oscuros y muy personales.

En las próximas elecciones sería bueno que las dirigencias de las OSC's Morelenses participarán en partidos políticos y que los partidos políticos dieran esa apertura.