Nulo apoyo de las embajadas y consulados a víctimas de violencia

Mayela Ruiz Madrazo

Recordarán que en la columna anterior les mencioné que el apoyo de las embajadas y consulados a las mujeres víctimas de violencia sería para otra ocasión, pues precisamente hoy hablaré de ello.

Al día de hoy, ni las embajadas ni los consulados actúan en defensa de las mujeres y niñas mexicanas maltratadas en territorio extranjero, sino todo lo contrario, solo se limitan a realzar actuaciones de registro civil y expedición de pasaportes, ah y por supuesto, la actuación principal es otorgar inmunidad a los políticos corruptos. Además, cabe destacar que los enlaces de la Secretaria de Relaciones Exteriores usurpan funciones judiciales ya que ésta es a petición de los agresores solicitan o mejor dicho, exigen a los jueces mexicanos mediante exhortos la restitución de los menores de edad porque no obtuvo el consentimiento del progenitor sin que exista una sentencia condenatoria a la madre o sin que el juzgado penal extranjero sea quien solicite la restitución, sino que la restitución la realiza una autoridad administrativa mexicana SRE a petición del agresor. Siendo que la mujer víctima de violencia sale huyendo para salvaguardar su vida y la de sus hijos, situación que es ocasionada precisamente por la violencia de género y domestica porque la mujer para poner fin a la violencia que vive bajo el techo de su agresor, sale huyendo, lo que se convierte en un desplazamiento forzado y la mujer termina en la cárcel y sin sus hijos por haber huido y salvaguardar su vida e integridad física y moral, todo porque la Secretaria de Relaciones Exteriores se encuentra usurpando funciones judiciales y jurisdiccionales beneficiando al agresor, dejando en estado de indefensión a la mujer víctima de violencia porque en las Embajadas y Consulados de México en el exterior no existe un área que atienda la violencia en contra de las mujeres y las niñas y niños para que les otorgue acompañamiento legal, médico y psicológico, incluso su única respuesta es que lamentan la situación, pero que no pueden hacer nada. Lo digo, con conocimiento de causa porque a mí me sucedió, así como a muchas otras mujeres.

Análisis El 8M y la pandemia del feminicidio

Motivo por el cual, en enero del año 2022 presente una iniciativa y solicité al senado de la república mexicana realizará cuantas acciones fuesen necesarias para que en cada embajada y consulado se instaurará un grupo interdisciplinario e interinstitucional en colaboración con INMUJERES Y CONAVIM para que las mujeres víctimas de violencia en territorio exterior mexicano tengan el respaldo necesario para que puedan vivir una vida libre de violencia, aun encontrándose fuera del territorio mexicano, con copia a CONAVIM, a la Secretaria de Relaciones exteriores, a AMLO y a la oficina del alto comisionado de la ONU, Con lo cual, cabe destacar que a día de hoy el senado ni la S.R.E y mucho menos el incompetente de AMLO, no ha respondido.

Y por supuesto, ya que estaba en ello, presenté mi postulación como embajadora de México en España, de conformidad al artículo 1, 8 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y demás artículos correlativos para que en mi designación se tome en consideración los lineamientos que se establecen para designar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En virtud de que México es un país democrático, y no socialista, ni comunista y mucho menos de anarquía. Por lo que todos los ciudadanos cualificados y cumplamos con los requisitos tenemos derecho en acceder y ostentar Altos cargos, sin necesidad de que sea por dedazo, compadrazgo, favoritismo, deudas o compromisos políticos, como se ha venido haciendo hasta el día de hoy la designación de Embajadores y Cónsules a propuesta del presidente de la república por cumplir con sus deudas y compromisos políticos para encubrir a los políticos corruptos otorgándoles inmunidad, como lo ha sido por ejemplo con los ex gobernadores y secretarios de Estados ligados con la delincuencia organizada, el narcotráfico y delitos de cuello blanco para adquirir inmunidad. Señalando además que se debería tomar en consideración la resolución 1/18 sobre corrupción y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 16 de marzo del año 2018. Por lo que, ya es tiempo que realmente exista democracia y nosotros los ciudadanos seamos realmente participes y podamos acceder a ostentar este tipo de cargos. En México existen millones de personas cualificadas y sin embargo, nos representan incompetentes y delincuentes, lo que ocasiona que a nivel internacional se tenga a nuestro país como corrupto, tercermundista.

Bueno, pues a todo esto, y en alcance al correo electrónico de fecha 04 de febrero del año 2022 suscrito por la Mtra. Claudia Serna Hernández, Coordinadora de Relaciones Internacionales de CONAVIM, en atención al oficio enviado al Senado de la República, se manifestó en atención al Folio E.CCG.22-1094, Lo siguiente:

- Que la CONAVIM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra (DOF 01/06/2009).

- Que es atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores la protección a personas mexicanas en el exterior a través de los Consulados que existen en las representaciones mexicanas alrededor del mundo, establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su Capítulo I. De las funciones consulares, así como en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Análisis 2024: el año de las mujeres

- Que actualmente existen Ventanillas de Atención Integral a la Mujer en diversos Consulados de México en Estados Unidos, que fungen como espacio para la atención a mujeres que sufren situaciones de violencia. Se ofrece, además, atención incluyente a la comunidad LGBT+.

- Que cuando ha existido solicitud de colaboración por parte de víctimas, para la intervención de la CONAVIM ante casos de violencia de género en el exterior, se han generado mecanismos inmediatos de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención a las víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos.

- Que estas vías de colaboración seguirán abiertas para que se brinde atención integral a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género en México y en cualquier parte del mundo.

A lo cual, contesté a la Comisión Nacional que la respuesta proporcionada por esa Comisión, que su respuesta no tenía nada que ver con la propuesta presentada ante el Senado de la República y otras autoridades, pues precisamente se requiere que las autoridades adopten las acciones que resulten necesarias para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo la jurisdicción del territorio mexicano, el derecho a vivir una vida libre de violencia, incluyendo aquellas para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, prevención, justicia, reparación, más visibilización de la violencia de género y mensaje de cero tolerancia, así como el respeto a los derechos humanos y para ello se requiere que se encuentre instaurado el grupo multidisciplinario e institucional, no solo del gobierno mexicano, sino también con autoridades de cada país donde se encuentran las embajadas y consulados de México ya que también encontramos judicialmente la jurisdicción de determinado territorio extranjero y para efectos legales, México no puede intervenir, por lo que, resulta necesario adecuar este grupo de conformidad a los convenios y tratados internacionales, así como por convenio para tal efecto con el país donde se encuentren las embajadas y consulados.

Así que solicité, manifiestaran de qué manera realizan las gestiones de repatriación de las mujeres víctimas de violencia que sufren nuestras mujeres mexicanas en y que se encuentran solas en territorio extranjero, (y que quizás se encuentra recluidas en un refugio de violencia extrema) además si han contraído matrimonio con un extranjero las leyes le impedirán regresar a su lugar de origen y si sale sin consentimiento del agresor, termina con una denuncia por sustracción de menores y la propia secretaria de Relaciones Exteriores es quien solicita su restitución sin que exista sentencia firme o una guarda y custodia dictada por la autoridad judicial a favor del agresor o de la víctima, CONAVIM como actúa a favor del interés superior del menor cuando se ve envuelto como victima directa o indirecta de la violencia familiar y/o de género? ¿Qué protocolos de actuación utiliza la CONAVIM en ambos casos?

Asimismo, que CONAVIM debía manifestar, informar y proporcionar las ligas donde existen estas Ventanillas de Atención Integral a la Mujer en diversos Consulados de México en Estados Unidos, que fungen como espacio para la atención a mujeres que sufren situaciones de violencia. Destacando, que solo se limitan a Estados Unidos, lo que al resto del mundo lo dejan fuera. Asimismo, solicito el acuerdo por el cual se crean estás ventanillas, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación y los medios en los cuales CONAVIM y la secretaria de Relaciones Exteriores hacen difusión de estos a estas ventanillas de Atención integral a la Mujer mexicana y quienes son los responsables en las embajadas y consulados de dar trámite a esta colaboración.

De igual forma, solicité que CONAVIM manifestará como y de qué manera las víctimas han solicitado la colaboración de CONAVIM, ya que muchas mujeres víctimas de violencia en propio territorio mexicano desconocen que es la CONAVIM y que hace por lo que, solicito tanto a CONAVIM como la Secretaria de Relaciones Exteriores remita cuales son esos mecanismos inmediatos de trabajo para la atención a las víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos a los que hace referencia.

Respecto a la manifestación de que estas vías de colaboración seguirán abiertas para que se brinde atención integral a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género en México y en cualquier parte del mundo, lo dejo en tela de juicio ya que la suscrita lo había vivido en carne propia y además, me di a la tarea de llamar a diversos consulados y embajadas de México en territorio extranjero y no tenían idea de lo que les hablaba, además de desconocer a CONAVIM, argumentando además, que las embajadas y consulados no dan ningún tipo de protección en casos de violencia de género.

Por tanto, seguiré reiterando que la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres, niñas y niños, es solo simulación, no solo de las autoridades mexicanas, sino también de la Asamblea General de la ONU y de sus 193 países que la conforman, porque este inexistente apoyo de las embajadas y consulados a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia es aplicable para todos y cada uno de los países que conforman la ONU.