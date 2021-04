¡Las leyes se hicieron para violarlas!

La interrogante que será objeto de este artículo paradójicamente esta resumida en los dos subtítulos anteriores; la realidad jurídica en el país es la violación permanente de los cuerpos normativos, así como de los diferentes poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales y Locales como lo vamos acreditar a continuación.

El tema es el uso de la mariguana. Ha habido dimes y diretes; intereses inconfesables; se ha dejado de lado el aspecto negativo que como droga puede causar, no sólo en adultos mayores, sino en adolescentes y niños.

¿Aprobar con violaciones a la Constitución el uso de la mariguana; desacatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó el Congreso de la Unión, que antes del 30 de abril del presente año deben haber regulado el uso de la misma; y violentar el estado de derecho?. El Senado de la República detectó en sus comisiones, en la minuta que devolvió la Cámara de Diputados, graves errores inconstitucionales, verbigracia que sin tomar en cuenta el interés superior de la familia y de los niños, la ley que autorizó la Cámara de Diputados, permite que la mariguana se fume frente a menores de edad, incluidos edificios públicos, escuelas, y otras graves fallas que merecen un replanteamiento, porque aquí desde mi perspectiva habría que reprobar a cuantos han participado en este proyecto, porque finalmente, si el Senado de la República decide aprobar sin cambios la ley para regular el consumo de la mariguana, aún a sabiendas, y así lo ha expresado, que se viola la Constitución va a ser muy grave; incluso esto sólo pasa en México, dicen los voceros del Senado, que después van a componer lo que hoy están aprobando en contra de los niños, los adolescentes y los mexicanos. También es importante subrayar que no es posible aprobar una ley que haya eliminado la prohibición de fumar en lugares públicos, escuelas, restaurant, y oficinas del gobierno; que se contradice las cuestiones de prevenir cuando es la Comisión Nacional Contra las Adicciones la responsable de vigilar el proceso productivo de la mariguana, desde el punto de vista psicoactivo. Igualmente hay violaciones para el consumo de la marihuana, cuando se habla de personas mayores de dieciocho, pero menores de veinticinco, pues evidentemente esto constituye, dicen a una violación al derecho humano de igualdad y a la no discriminación. Igualmente la Cámara eliminó la prohibición de vender más de veintiocho gramos por persona, y al quitarse ésto se puede comprar cualquier cantidad. Pero aún hay más; establecer multas para quien fume violando la ley, que van de 5 a 26 mil pesos eso es una burla. Es grave que el órgano legislativo exprese oficialmente y apruebe un dictamen, con un mecanismo legal que contiene muchos errores, y es precisamente porque dicen: “preferimos aprobarla que rechazar los cambios”.

Señalaron en el Senado que al aprobar esa minuta permitirá dar cumplimiento a la declaración general de inconstitucionalidad que antes se mencionó del año 2018. Ya habrá un goce definitivo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, permitiendo que fume lo que quieran. Se impulsa a la industria del cáñamo, o sea la cannabis psicoactiva, se permite que las personas y grupos dedicados al campo puedan iniciar la cadena productiva, dicen ellos lo que será un impulso al campo y apoderamiento de quienes han sufrido con la prohibición. Para nosotros, desde el punto de vista de aprobar una ley en esas condiciones es tan grave, que desde esta tribuna condenamos las participaciones y reiteramos, si el estado de derecho para que se cumpla, porque la Corte señaló un plazo, por lo que sea el Senado no cumplió y ahora dice “hay que aprobarlo, aunque sea inconstitucional para que no nos castigue la Suprema Corte”. ¿Usted distinguido lector entiende esto?

CONCLUSIÓN

Esto sólo pasa en México. Quien hace la ley hace la trampa. Y el estado de derecho no se respeta. No se trata de un partido de tal o cual color sino de los mexicanos, de nuestros hijos; de nuestras familias, que seguramente en las tiendas de comodidades. OXXO, 7-Eleven etc. se podrá adquirir la mariguana, incluso por menores; y en un momento dado en la sobremesa de una familia se podrá decir: “Abuelito quieres fumarte un carrujo de los míos o traes los propios”





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com