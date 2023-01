The Beatles es el grupo de rock que revolucionó la música en el siglo XX, y no sólo eso, son sinónimo de innovación y récords en muchos aspectos: la primera banda británica en generar todo un fenómeno en la Unión Americana, ser condecorados como miembros de la Orden del Imperio Británico por su gran aporte a la industria musical de su país, dar el paso de la música al cine con cintas como A Hard Day´s Night, Help!, así como una película animada Yellow Submarine, y hasta un documental con Let It Be, siendo parte de este último proyecto el famoso concierto en la azotea, que es la última presentación de la banda ante el público londinense. Y es precisamente el concierto en la azotea lo que trata este artículo.

El 30 de enero de 1969, Londres, Inglaterra, en la calle de Savile Row, donde se encontraban los estudios de Apple, THE BEATLES dieron en la azotea de dicho edificio, el que sería su último concierto o presentación (y hasta gratuita), con lo que finalizarían la película LET IT BE. Dicho concierto fue el primero desde la última gira en Estados Unidos; se tenían varias propuestas para dar ese concierto: en un barco con admiradores; en un anfiteatro en Grecia; en el Roundhouse London; o en las pirámides de Egipto.

Al ver lo desgastante que implicarían esas opciones se tomó la decisión de subir a la azotea y conectar los instrumentos y simplemente tocar buena música. El concierto comenzó con Get Back, siguiendo con la majestuosa Don´t Let Me Down y I´ve Got A Feeling donde Lennon hace un gran coro recordando que la voz principal de dicho tema corrió a cargo de Paul McCartney; posteriormente continuó John Lennon con One After 909 y Dig A Pony, para culminar Paul nuevamente con Get Back.

Durante la interpretación del último tema (Get Back) llegó la Policía por quejas de los vecinos; al ver a los oficiales, se nota en la película la sacada de onda de Lennon y Harrison, siendo McCartney el único que no le importaba la presencia de la Policía al seguir tocando. En la antología #8, Los Beatles comentan que hubiese estado genial que el concierto terminara con el arresto de ellos, pero si hubiesen querido eso, habrían subido el volumen, ya que la Policía se limitó a pedirles que le bajaran. Y así en una situación de expectativa por lo que ocurriría, el mini concierto para la ciudad de Londres terminó sin más problemas, donde Lennon a nombre del grupo agradeció a la “audiencia”, esperando haber pasado la audición. Todo lo anterior quedó plasmada en la película Let It Be que ganó un Oscar por la mejor banda sonora en 1971.

Cabe mencionar que a pesar de que solo se tocaron seis temas (Get Back dos veces), dicha mini presentación en la azotea representó la culminación a una trascendental trayectoria musical, algo sin precedentes y difícilmente superable. The Beatles tenía que cerrar con algo que fuese recordado por generaciones, y el concierto en la azotea se ha convertido en ello.

En la historia de la música contemporánea, ha habido muchos otros grupos de rock que hayan contribuido a la música, incluso también muy exitosos, pero directa o indirectamente han sido influenciados por Los Beatles, ya que su música rompió berraras en muchos sentidos, no hay persona que no haya escuchado hablar de The Beatles, John Lennon o al menos no haber escuchado algún tema de ellos como Yesterday o Yellow Submarine. Sin duda The Beatles siempre innovó y este episodio de la azotea pasó a la historia de la música. Gran concierto dieron hace casi 54 años los cuatro grandes de Liverpool acompañados de Billy Preston.

Correo eletrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com

Twitter: @jcarlosjaimes