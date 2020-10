¡El nombre hace el puesto; no éste al hombre! Andrés Manuel enaltece la presidencia de la República

La reciente crisis que pretendieron sembrar los diez gobernadores, que todos los medios de comunicación estaban ocupados de ellos, y que para no perder espacio no lo reitero, finalmente ante la actitud de dignidad y de respeto a la investidura presidencial,

Andrés Manuel sabe, no se puede poner a discutir como una verdulera, con quienes con intereses inconfesables; otros verdades a medias y otras de plano mentiras, pretenden, olvidando desde 1917 la Constitución rige la vida de la República, que la misma se cambie; amenazaron con salirse, lo que suena a chiste, nada más faltaba que alguno de ellos, verbigracia, el recalcitrante que gobierna Michoacán, y dijera “voy a constituir la República de Michoacán”; claro le podría ser segunda el de Jalisco, el de Chihuahua con ese territorio impresionante; pero desafortunadamente lo que es un común denominador en las mentes de estos diez gobernadores, es el interés personal, particular, y no de la institución; no de los que ellos representan; no de todos los mexicanos, y por ello se han empeñado, y finalmente López Obrador los dejó ir por diferentes rumbos, y ahora ya los llama al orden y al diálogo; el cual seguramente se dará dentro de dos o tres semanas, una vez que se haya resuelto la cuestión democrática de la elección del Presidente de Estados Unidos, y otras cuestiones que Andrés Manuel tiene pendientes como la designación, que ahora ya sabemos, Rosa Isela Rodríguez será la nueva Secretaria de Seguridad Nacional; cuyo aval es 20 años de trabajar con Andrés Manuel; haberlo hecho con Marcelo Ebrard; haber servido institucionalmente a Mancera, y ahora finalmente Sheinbaum; pero aparte de ésta cuestión que acaba de surgir, hay que reiterar que Andrés Manuel al ir a esta reunión debe anteponer a cualquier otra cuestión, que representa, que él es el Presidente de 130 millones de mexicanos, y que no se puede poner al nivel de un gobernador que tiene intereses no muy claros; en vísperas de que el año próximo haya elecciones en sus Estados; incluso algunos ya se van y no se quieren ir con las bolsas vacías; y además pretenden, ejemplos sobran, que nada más por su voluntad y por su disposición se cambie el pacto fiscal de la Federación, que dicho sea de paso fue en el gobierno de Felipe Calderón cuando se estableció ese nuevo mecanismo; que puede modificarse, puede alterarse, puede crearse uno nuevo, pero debe haber el consenso de todos los mexicanos, y principalmente desde el punto de vista jurídico que es nuestra materia, que se modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que las Cámaras de Diputados locales lo aprueben, y que así se logre un nuevo pacto fiscal; Mientras esto no se dé la plática puede ser para reiterar los temas; para escuchar las nuevas propuestas de los gobernadores; que como bien dicen y es uno de los argumentos principales, les dan un peso a la Federación y le regresan veintiocho centavos; sin tomar en cuenta que cuando ellos llegaron a donde están, llegaron con la mesa puesta; ya estaba un Estado, parte de la República, con todos los recursos, y de un día para otro empezaron a recibir cientos de miles de millones de pesos como gobernadores de lo que da la federación; imagínense ustedes distinguidos lectores, qué pasaría si cualesquiera de estos diez estados tuviera por sí mismo que sostenerse; que convertirse en una República o en una nación; bueno ni siquiera vale la pena expresar comentarios al respecto, porque es absurdo, y ratificamos nuestra posición, la ley ordena no discute; la Constitución desde 1917 estableció la clase de gobierno que tenemos, y si bien sobre la marcha se van ajustando las cuestiones fiscales, en esta ocasión las amenazas han llegado a un extremo que desde nuestra perspectiva lo que ha hecho Andrés Manuel honra y enaltece la Presidencia de la República; porque él es Presidente veinticuatro horas al día y no puede bajarse a la banqueta a un pleito de comadres o simplemente a una expresión de dimes y diretes, que finalmente no va a llegar a nada; desde aquí reiteramos nuestro apoyo y nuestras esperanzas, de que con la experiencia; con lo que Andrés Manuel ama a México y nosotros los mexicanos a él, esperemos que nuevamente con otra prueba como esta, siga saliendo fortalecido, engrandecido y que el año que entra, ya lo vimos la nueva designación de Mario Delgado como Presidente de MORENA, que seguramente aglutinará lo que sea necesario para enfocarse en primer lugar a los candidatos y las candidatas que deban ocupar los puestos de elección popular que se van a disputar más de 22,000 en el año 2021; y además enfilar las baterías al 2024; porque seguramente con nuestro apoyo y nuestra convicción volveremos a ganar en el año señalado la Presidencia de la República y la mayoría en ambas Cámaras; desde aquí le enviamos nuestro apoyo y congratulaciones a Andrés Manuel, porque nuevamente sale airoso de otro lance, que los de enfrente tienen intereses diferentes a los de él, que son tan legítimos por anteponer en primer lugar los de México y los mexicanos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com