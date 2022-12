López Obrador es un estadista no un político

Durante cuatro años el Presidente nos ha señalado y enseñado cuál es el verdadero camino de la democracia. Fue electo por los 30 millones de mexicanos que votamos por él y durante cuatro años ha crecido, sobre todo, como él lo dice y nosotros lo reiteramos, de todos los políticos mexicanos actuales, del pasado y los aspirantes, él es un verdadero demócrata.

Pruebas de su valor como político las dá 24 horas los siete días de la semana. “Las mañaneras” han sido la caja de resonancia, la voz del pueblo, la del gobernante, la del que vive, trabaja, piensa y actúa día y noche en favor de las mexicanas y los mexicanos.

El ahora bautizado Plan Electoral B, con todo lo que ha ocurrido, verbigracia, que el señor Monreal haya votado en contra, y como bien dice el Presidente, en su momento, el pueblo, cuando el sujeto de marras pretenda alguna posición que requiera el voto popular, seguramente que los mexicanos no desmemoriados harán lo que deben en esa hipótesis. Pero volviendo a lo que ha hecho el Presidente, tenemos que considerar que si bien quienes forman el grueso de MORENA intentaron incluso metafóricamente crucificarlo, el Presidente López Obrador los calmó y dijo “Es un voto sólo, él responde de sus acciones y el pueblo sabio en su momento pondrá a cada quien en su lugar” Es decir también a los del Verde Ecologista, los del Partido del Trabajo, que sea como fuere son “partiditos” que han hecho de la política un modus vivendi, enriquecidos, y que quienes tenemos memoria histórica y política, sabemos sus orígenes y qué es lo que pretenden. No fue un desliz, fue aprovecharse, probablemente de que el Presidente de la República no es abogado, él no sabe Derecho Constitucional, y sus asesores dejan mucho que desear; porque en realidad la propuesta del plan B, que un jurista como Adán Augusto López Hernández que es verdaderamente un abogado, ya dio muestra de su conocimiento, lo hizo bien, se aprovecharon entre el tránsito de la Cámara de Diputados a la de Senadores y en ésta para sacar la votación, para decidir, si no tenemos el tres por ciento de votos queremos seguir siendo partido, absurdo, porque esa es la Constitución, es la Ley Electoral, y es imposible que por un deseo de éstos “partiditos”, así se hubiera hecho, pero además también es grave que quisieran guardar lo que no hubieran ejercido, para no sabemos qué fines, empero, en resumen de estas hipótesis hay que considerar que el plan electoral, al reformar las seis leyes ya citadas, son del dominio público y cientos de artículos, tuvo fallas pero de buena fe y no como lo que quiso hacer el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.

Por otro lado, es importante subrayar que para febrero, cuando se inicien las sesiones del Senado, porque el 15 de diciembre de este año fue el último día de sesión del Senado, ya es imposible porque el trámite legal fue de la Cámara de Diputados, vino al Senado, el Senado hizo modificaciones y se tiene que regresar a la Cámara por estas estupideces.

Dentro de ésto con luz propia, con inteligencia y sobre todo con amor al pueblo mexicano, López Obrador dice “Si es necesario y así son las circunstancias, retiro mi iniciativa bautizada como Plan B Electoral".

Estas son realidades. Son vivencias. Son hechos irrefutables. Esta es la política mexicana; por eso nuestra columna se llama democracia a la mexicana, porque nosotros hemos creado los instrumentos y hoy para bien del país tenemos un Presidente demócrata que lo demuestra a cada paso y en cada una de sus acciones.

CONCLUSIONES

Primera: El Plan Electoral B tendrá vida y vigencia en el mes de febrero del año 2023.

Segunda: Los “partiditos” se van a quedar metafóricamente “Chiflando en la loma” porque la reforma o las reformas propuestas por el Presidente, revisadas por el Secretario de Gobernación y llevadas a un plano tan importante, estarán ahí porque no violan normas constitucionales, y en realidad su jerarquía es de leyes secundarias.

Tercera: Los integrantes de los diferentes movimientos políticos, los organismos que se dedican profesionalmente a ésto, los institutos como el Nacional Electoral y sus expresidentes y todo lo que ha ocurrido, siguen en una actitud que no favorece a México ni a la democracia, ni al bienestar de los mexicanos.

Cuarta: Finalmente reiteramos nuestra convicción por el gobierno de izquierda, por la Cuarta Transformación, y sobre todo aplaudimos y reiteramos nuestro respeto y reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, el primer Presidente demócrata que ha tenido la República Mexicana, entendido este término en el más amplio sentido de la palabra; el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.









Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com