Sergio Estrada Cajigal es acusado de violencia; asegura es falso

El candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos", Sergio Estrada Cajigal fue denunciado por su expareja Carla "N", por presuntamente agredirla física y psicológicamente.

Al respecto, Estrada Cajigal señaló que dicha acusación es un golpeteo político para que no contienda en el proceso electoral de 2024. Por lo que llamó a no hacer caso a dichas acusaciones: "Obviamente es un ataque muy claro, quieren que no contengamos porque saben que estamos fuertes y que vamos a ganar el 2 de junio".

La denuncia que fue levantada el 27 de noviembre de 2021, surge luego de que integrantes del Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos diera a conocer el formato de las denominadas "antiboletas", la cuales visibilizan a deudores alimentarios, agresores y acosadores que buscan un cargo de elección popular.

Sergio Estrada es el primer candidato que aparece en la "antiboleta". Sobre esto y las posibles afectaciones a su campaña, el candidato a diputado federal comentó: "Están sustentadas en mentiras, y ya habrá el momento de aclararlo jurídicamente y no con chismes y caprichos".

Por tal motivo, Estrada Cajigal indicó que no haría más declaraciones sobre el tema y aseguró que cuenta con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), ya que ni siquiera ha iniciado un juicio por las acusaciones que hicieron en su contra en 2021.