Exsecretario de Hacienda de Morelos enfrenta segunda vinculación a proceso

El exsecretario de Hacienda con Graco Ramírez, Jorge "N", enfrenta su segunda vinculación a proceso en 2024, ahora por el delito de peculado, por presuntamente pagar 31 millones de pesos de servicios de cómputo que no se llevaron a cabo, además de que el dinero que utilizaron no estaba destinado para este rubro.

Así se dio a conocer en un comunicado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en el que se detalló que por el delito antes mencionado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público, también fueron señalados Armando "N" y Carlos Alberto ex tesoreros generales del ejecutivo, y otros tres exfuncionarios de alto rango, como Jorge "N", subsecretario de presupuesto, Salvador "N" y Gerardo Luis "N", quienes tuvieron a su cargo la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.

"Se sabe que no hay evidencia de la presentación de servicios, no hay registro de existencia de los entregables y no se cumplió con la normatividad para la contratación, ya que se debió realizar una licitación pública por el monto pagado, el cual asciende a 31 millones 560mil 639 pesos con 22 centavos, además, se tomó el recurso de una partida destinada a apoyos sociales", señala el escrito.

Entre febrero de 2018 y agosto del mismo año, los ahora exfuncionarios públicos dejaron que se pagara la millonaria cantidad "sin cumplir con los requisitos de la Ley, ya que no existió contrato, ni justificación de las 87 solicitudes de pago a favor de una empresa de servicios de cómputo, ya que no se cumplió con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo de Morelos".

Fue así que los ex funcionarios de Graco Ramírez habrían realizado detrimento patrimonial, mientras que se informó que el exsecretario de Hacienda presuntamente dejó de observar que se cumpliera con la normatividad aplicable y distrajo de su objeto los recursos, "ya que él tenía la responsabilidad de controlar el presupuesto de egresos conforme a la normatividad aplicable"

"La conducta de los extesoreros Armando "N" y Carlos Alberto "N" derivó en un presunto hecho delictivo porque debieron hacer los pagos conforme al presupuesto de egresos, ellos autorizaron las transferencias sabiendo que la contratación del servicio no estaba conforme a la Ley", se añade.

Por su parte, la institución sostiene que el exsubsecretario de Presupuesto Jorge "N" y los exdirectores Salvador "N" y Gerardo Luis "N" fueron omisos en revisar la documentación soporte para liberar el gasto, sin tomar en cuenta lo establecido en el presupuesto de egresos, omitiendo la revisión de la existencia de un contrato.

Los exservidores públicos fueron imputados por Peculado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público y el juez concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

¿Cuál es la situación del extitular de Hacienda?

Este es el segundo proceso penal que enfrenta el exsecretario de Hacienda, pues es señalado de presuntamente autorizar el pago de 21 millones 735 mil pesos, para la compra irregular de papelería

"Jorge "N" fue imputado porque en 2017, presuntamente sin contrato, autorizó el millonario pago por concepto de papelería a Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., pese a que el gasto no estaba justificado, además no existió evidencia de que el material existió, sólo generó un beneficio a dicha persona moral", informó en su momento la FECC.

Fue en cumplimiento a ejecutoria de amparo, que el exfuncionario fue imputado y posteriormente vinculado a proceso por este último hecho, en audiencia celebrada el martes 19 de marzo.

Por este mismo caso, también fueron vinculados a proceso Armando "N", extesorero del Gobierno de Morelos; Jorge "N" exsubsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Carlos "N", exdirector General de Presupuesto y Gasto Público.