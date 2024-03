Exsecretario de Hacienda vinculado a proceso por presunto peculado

Un juez de control vinculó a proceso a Jorge "N", exsecretario de Hacienda con Graco Ramírez, por autorizar pagos presuntamente irregulares por la compra de papelería, los cuales ascienden a más de 21 millones de pesos; sin embargo, enfrentará su proceso en libertad.

Sobre el caso de Jorge, el juzgador concedió tres meses para la investigación complementaria, es decir, que el arranque del juicio contra el ex servidor público podrá comenzar en el mes de junio del 2024.

Esta es una de las cerca de 60 denuncias que interpuso la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en contra de personal de Graco Ramírez, también señalado de incurrir en presuntos actos de corrupción.

¿Qué ocurrió con la presunta adquisición?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que los hechos se suscitaron en el año 2017, cuando supuestamente, sin un contrato, se autorizaron dichos pagos millonarios a la empresa Praimberg Binimio Comercial SA. de C.V.

Además, entre los datos de prueba que presentó el Ministerio Público, se estableció que no se encontró evidencia de que el material existió y solo generó un beneficio a dicha empresa, por lo cual se determinó vincularlo a proceso por el delito de Peculado Agravado.

Local Denuncias contra administración de Graco Ramírez siguen 'estancadas'

"Como se recordará, Jorge 'N' fue imputado porque en 2017, presuntamente sin contrato, autorizó el millonario pago por concepto de papelería a Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., pese a que el gasto no estaba justificado, además no existió evidencia de que el material existió, solo generó un beneficio a dicha persona moral".

La Fiscalía estableció que el exfuncionario fue imputado y ahora vinculado a proceso, pero seguirá en libertad para enfrentar su proceso.

Por estos mismos hechos, en días pasados fueron vinculados a proceso otros excolaboradores de Graco Ramírez, de la misma secretaría; Armando "N", ex tesorero del ejecutivo estatal, Jorge "N" ex subsecretario de Presupuesto y Carlos "N" ex director general de Presupuesto y Gasto Público, quienes también enfrentan su proceso en libertad.

A más de cinco años de iniciadas estas carpetas, están comenzando a judicializarse por parte del organismo encargado de combatir la corrupción.