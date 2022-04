Exsecretario de Hacienda de Graco es vinculado a proceso

El exsecretario de Hacienda del Gobierno de Graco Ramírez y tres de sus colaboradores se encuentran vinculados a proceso por contratar a dos empresas de papelería “fantasma” a las que pagaron más de 54.5 millones de pesos.

Primero, durante marzo pasado la Fiscalía Anticorrupción presentó cargos contra Jorge, Armando, ex Tesorero, Jorge. ex subsecretario y Carlos “N” ex director ambos del área de presupuesto.

Todos fueron acusados de entregar en 76 pagos un total de 21.7 millones de pesos a la empresa Praimberg Binomio Comercial SA de CV durante 2017 por lo que fueron vinculados a proceso de investigación, aunque el juez les permitió enfrentar el juicio en libertad.

Mientras que este fin de semana, la Fiscalía volvió a presentar nuevas acusaciones en contra de estos cuatro ex funcionarios por un caso prácticamente similar al primero.

“Presuntamente, los ex servidores públicos de alto nivel, pagaron 32 millones 889 mil pesos por papelería a la empresa Bonette Logística Comercial S.A. de C.V., disponiendo indebidamente de recursos de una partida destinada al pago de ayudas sociales, y al igual que en el anterior caso tampoco existe evidencia de que el material fue entregado”, detalló la Fiscalía en un boletín informativo.

Para este caso los imputados habrían realizado 82 pagos sin dar cuenta a la Unidad de Procesos de Adquisición y Contratos (UPAC). Tampoco se verificó que la mercancía llegara a su destino y que realmente se necesitara al igual que en el primer caso.

No obstante, también en este proceso se les concedió la libertad bajo la condición de acudir a firmar cada semana esa garantía.