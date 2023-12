¿Es Beatriz Pagés testaferro de la ultraderecha?

Recientemente se utilizó la portada de la Revista Siempre para difamar y sobre todo para ofender la dignidad de Claudia Sheinbaum, quien nunca ha negado sus antecedentes de nacimiento y el de sus propios padres y que la Directora de siempre y dueña de este medio, con muy mala intención, dirían algunos dichos “Con mala leche”, ha publicado, además con falta de valor, una silueta que es evidente que es Sheinbaum, donde ha puesto situaciones tan graves como que México vaya a tener una Presidenta judía, como si eso fuera una aberración.

Si se revisa el currículum de Pagés, que en febrero del año que entra cumplirá 70 años de edad, ya no es una adolescente ni una militante ni siquiera del PRI, porque de este se salió, coincidiendo casi con la renuncia del exrector de la UNAM José Narro Robles, que había intentado ser Presidente del PRI y que coinciden que cuando él renuncia ella también se sale del PRI; pero usted distinguido lector revisa su currículum, ella ha sido Diputada Plurinominal, lo que es igual que un dedazo, porque nunca ha sido electa por la gente; también según su currículum, ella participó en el año 2005, en un comité para tratar de que Madrazo fuera Presidente de la República lo que tampoco se logró.

Es evidente que la señora Pagés tiene una animadversión contra Andrés Manuel, no contra Sheinbaum, pero evidentemente en esta que es una precampaña, ella obedeciendo a designios de la ultraderecha y de no sabemos quién, se atreve a hacer algo de lo que debe responder, si bien en el momento mismo que lo puso y seguramente se arrepintió, y en horas retiró la portada para sustituirla por una con una flor blanca, no debe esto dejarse de lado, ni como chistes de precampaña, sino hacer conciencia en quienes me honran leyendo esta columna, porque esto es un ataque elemental, y así se van a venir, porque ya sienten que Claudia Sheinbaum será la próxima Presidenta de la República y que ha externado permanentemente, que habrá una continuidad de la Cuarta Transformación, de los programas de gobierno, de las pensiones para personas de la tercera edad y los 22 millones de jóvenes que reciben educación elemental, media y superior y becas que les ayudan a estudiar, todo esto angustia entre otros, a esta que es la Testaferro de otros intereses que ya sabemos el frente opositor y todo lo que es del dominio público y que no vale la pena mencionar aquí.

Lo que sentimos, que es muy importante, es que las personas como quien esto escribe, que participamos del gobierno de la izquierda y estamos convencidos de que ese es el camino para que los pobres, para que los ignorantes, para que el pueblo realmente gobierne, y no nos veamos reflejados en el espejo, recientemente que lo menciono por eso de Javier Milei, el nuevo Presidente de Argentina, que seguramente en un lapso más breve del que para que fue electo, acabará de arruinar al país y a su economía.

También es menester subrayar en este espacio periodístico, que hablar de Hitler, de los nazis, casi en mi apreciación periodística y de politólogo, me hace pensar en un dicho muy mexicano, que seguramente estará en la mente de la señora Pagés “el que hambre tiene en pan piensa.” No será realmente la que es del nacional socialismo, de los nazis, representante de nuestro país de esa fuerza retrógrada, la que lo único que hace es tratar sin haberlo logrado, de ofenderá alguien que en muy poco tiempo, en meses, seguramente ocupará la Presidencia de la República.

CONCLUSIONES

Primera: La Revista Siempre que fue un baluarte de la libertad y la democracia, cuando fue fundada por José, en 1953, tuvo una vida muy importante.

Segunda: La herencia ha sido dilapidada, ha sido menospreciada y su actual Directora, con todo lo que hemos señalado, la utilizado para defenestrar, para ofender y seguramente para recibir también recursos económicos mal habidos.

Tercera: Es momento de que los que participamos de la Cuarta Transformación cerremos filas en torno, primero de Andrés Manuel y en segundo lugar de Claudia Sheinbaum, que seguramente en el mes de junio del año 2024, es reiterado en esta columna, superará los 30 millones de votantes que tuvo Andrés Manuel, porque tenemos que estar muy alertas; imagínense ustedes distinguidos lectores, llegar a los más altos niveles de la Presidencia a alguien como la señora Pagés.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com