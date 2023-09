¡¡Andrés Manuel: 5 años de éxitos gubernamentales!!

Desde nuestra perspectiva reseñaremos ocho de los principales rubros que consideramos trascendentes en cuanto a la manera y los éxitos alcanzados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La lista general que después ampliaremos, comprende los rubros de austeridad; de la disminución de la corrupción; de la separación de las actividades políticas y las económicas de los empresarios; máximo desarrollo nacional sin préstamos; reducción de la violencia; proyección política a las mujeres; cero nepotismo; la reivindicación de los que menos tienen y sobre todo de los trabajadores, al haber tenido un aumento de estos cinco años al salario mínimo del 41%.

1.— Austeridad. Si bien fue una bandera de la campaña presidencial, se tradujo en realidades, con ahorros que se sintetizan en una frase “hacer más con menos recursos económicos”.

2.— Corrupción disminuida. Los ricos corruptos perdieron todo; es decir, sus negocios con el gobierno y en algunos casos con fantasías, pero ellos los ricos siempre enriqueciéndose. También ha disminuido la corrupción porque algunos periodistas y otros que se autonombran de esa manera, siguen sufriendo porque de un día para otro se secó la ubre; se eliminaron los presupuestos de las diferentes entidades federativas, y también se suprimió aquello de “Te pago para que no me pegues”. Pero también en este rubro aparecen en esa corrupción los viejos presidentes, de la época De la Madrid hasta Peña Nieto, que para empezar se le suprimieron las canonjías de las pensiones presidenciales, los equipos del Estado Mayor Presidencial y probablemente por eso utilizaré el ejemplo de Fox, que su aspecto físico es el de un mariguano; avejentado, pero lo que no cambia es el calificativo que el pueblo de México le dio “El alto vacío”.

3.— Política y economía privada. Este rubro fue muy importante porque algunos casos se enriqueció a los empresarios y en otros se simularon negocios, le hace el fraude de la Estafa Maestra, que hasta la fecha no se acaba de resolver, y también en algunos casos podríamos tomar el de Peña, no fue negocios de él como político con economistas, sino que él se metió a empresario junto con su familia y el ejemplo del dominio público es que se convirtieron en los proveedores de todos los insumos médicos de todos los órdenes durante seis años.

4.— Desarrollo nacional de todo el país sin endeudar y sin más préstamos. Aquí de manera general hay que enunciar que estos rubros comprendieron la salud, verbigracia, esta operación que el Presidente pretende hacer en comprar aproximadamente en 6000 millones de pesos nueve hospitales que son privados, con todos sus equipos, que de no hacerlo, fijarse bien distinguidos lectores, en los próximos 20 años, porque así es la concesión, estos 9 hospitales privados recibirían de parte del gobierno 93 mil millones de pesos. Pero no quedó ahí el desarrollo nacional, el de la educación es extraordinario. La creación de 100 universidades Benito Juárez en el país, con una población estudiantil de 58 mil estudiantes, ha venido a limpiar gran parte de los problemas de la educación, recordando aquí nosotros que lo que se proyecta en la educación debe entenderse que no es un gasto sino una inversión, para que nuestro país salga del subdesarrollo intelectual que es el más grave en el país. También hay que considerar en este desarrollo nacional las obras extraordinarias, tan criticadas, de las que mencionamos solamente unos botones, verbigracia, el Tren Maya; el Aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, que a partir de este día se le ha levantado el veto en la cuestión internacional de vuelos, y ahora si tenemos el número uno, que en este momento empezarán a cubrirse más de 50 destinos hacia el mundo con aeronaves mexicanas. También en este desarrollo hay que considerar las pensiones; la atención de los mayores, es decir de los que tienen 65 años o más y que reciben pensiones impresionantes, sobre todo en dinero, para poder comprar cuestiones elementales, como medicamentos o para tener un poco de dinero en la mano. También hay que mencionar en este caso, la refinería que se compró en Texas y que nos ha dado por resultado una reducción de la importación de gasolinas en forma impresionante, y también hay que mencionar aquí que la refinería Dos Bocas y las que estuvieron abandonadas por arreglos de Salinas con los Bush en su época, para que nosotros les diéramos petróleo crudo y ellos nos devolvieran gasolina refinada a 10 veces el precio. Pero también hay que subrayar dentro de este desarrollo nacional las cuestiones históricas, porque seguramente será compartiendo con su distinguida esposa, que Andrés Manuel ha hecho una reordenación de la historia, subrayando los aspectos más importantes, por ejemplo, el fusilamiento de Felipe Ángeles por haber sido un leal servidor de Madero y que fue fusilado por Huerta.

Otro aspecto interesante es, y que poco le daban ventaja, es la reordenación del valor del peso frente al dólar.

5.— Reducción de la violencia. Lo que es evidente, aun cuando no se ha erradicado totalmente, sí es evidente que se han disminuido, sobre todo los homicidios dolosos.

6.— Proyección política de las mujeres. Aquí tenemos ejemplos muy importantes como el de Sheinbaum, y en su caso también de la señora Piña como Presidenta de la Suprema Corte.

7.— Cero nepotismo. En el gobierno de Andrés Manuel no ha habido, como bien se ha publicitado y a pesar de que le han intentado imputar a los hijos actividades políticas, de éstas han salido airosos, porque no forman ningún pariente de Andrés Manuel parte del gobierno.

8.— Reivindicación de conquistas laborales. Como antes decíamos que en la época de Fox se aumentaban 20 centavos de salario mínimo, aquí hemos tenido incrementos hasta del 41% en cinco años.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com