Cautela y educación financiera

La falta de educación financiera combinada con las necesidades económicas y el apremio para cubrir compromisos personales o familiares inmediatos,

Pueden llegar a convertirse en un problema de grandes magnitudes al caer en empresas de préstamo fácil, a través de aplicaciones.

Ese fue el caso de Rubén, quien desde Cuernavaca solicitó apoyo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, luego de sufrir prácticas de extorsión y hostigamiento de sus acreedores.

Como en casi todos los 3 mil 983 casos atendidos entre 2021 y 2022 a nivel nacional, el sello de este tipo de prácticas es el mismo: el prestamista envía fotos desvirtuadas, lanza calificativos y acusaciones, hace cobranzas ilegítimas y manda advertencias a todos los contactos del deudor.

Durante el proceso para la solicitud de un préstamo, las “empresas” solicitan al usuario acceso a fotos y contactos de su dispositivo móvil. Muchas veces el consentimiento para dar acceso se esconde en el aviso de privacidad.

El préstamo es otorgado casi de inmediato, pero las condiciones cambian de la misma manera, el cobro de intereses llega a ser excesivo y no se respetan los términos convenidos.

Rubén, por ejemplo, solicitó un crédito por 14 mil pesos que, en pocas semanas se duplicó y lo obligó al incumplimiento. Comenzó ahí su desesperación hasta caer en una espiral sin fondo. Para frenar los ataques verbales en su contra y el hostigamiento a familiares y amigos registrados en su base de contactos, pidió un nuevo crédito en otra aplicación, y la historia se repitió. Ahora tiene deudas con 11 apps.

Todas lo buscan, lo acosan y dañan su reputación y honor frente a amistades y parientes. Violentan su derecho a la intimidad y privacidad, y aplican la cobranza ilegítima, clasificada como un delito.

Su caso nos da la oportunidad de recordar a los morelenses la importancia de la prevención y la información, antes de tomar una decisión equivocada frente a este tipo de empresas extorsivas que aparenten ser la solución a los problemas económicos de las personas.

Nuestra recomendación es evitar préstamos por medio de aplicaciones, reportar para hacer comunidad e impedir que otros sean víctimas, no realizar operaciones crediticias a través de redes sociales, no compartir datos personales sin conocer el aviso de privacidad y no permitir el acceso de terceros a los dispositivos móviles.

En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México brindamos atención jurídica y psicológica gratuita a todo el país, 24/7, a través de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533.





@guerrerochipres