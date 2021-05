Andrés Manuel tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados federal

Andrés Manuel ganó en 2018, porque estábamos hartos del PRI, del PAN el PRD, el Movimiento Ciudadano y otros de la “chiquillería política”.

En 2021 a unos días pronosticamos desde esta importante tribuna que volverá a ganar, por lo bien que ha gobernado al país. Primero los pobres fue una promesa; y hoy es una realidad jurídica, práctica, social, familiar, contando entre otros frutos con los apoyos económicos constitucionales a más de 22 millones de mexicanas y mexicanos, que carecíamos de lo elemental y sin ninguna esperanza al futuro.

Como en el 2018, volveremos a sufragar por Andrés Manuel y sus programas y planes de gobierno, porque el setenta por ciento de los mexicanos con derecho a votar de los 90 millones de electores que tiene el padrón, sesenta y tres por ciento estamos con Andrés Manuel. Seguiremos con él porque la oposición, y les hago un favor dándoles esa jerarquía política, amalgamados por el dinero, por el poder, la corrupción y todo lo que han hecho -1982 al año 2018 fue robar, corromper, enriquecerse- ha quedado al descubierto, y sus asesores políticos, el español Antonio Sola y el cubano Vladimir de la Torre “maiceados” por Alejandro ”Alito” Moreno, son mercenarios y sicarios de la política que practican desde siempre el PRI, el PAN, el PRD y sus corifeos.

Seguramente que el propio Andrés Manuel, después de haber sido electo en forma tan abrumadora en el año 2018, seguramente se sorprendió con lo que encontró al ser el hombre mejor informado del país y haber llegado y penetrado a las entrañas del monstruo político, que en el pasado él tenía sólo una perspectiva de alguna información pero siempre en la duda, sobre todo de las complicidades de los diferentes presidentes de la República, que evidentemente no hay que ser adivino ni mago para tener la certeza de esas complicidades; que quienes afirmaban que había ese vínculo entre López Obrador y Peña Nieto, se han equivocado y los resultados están a la vista, las campañas y todo lo que hemos escuchado.

También es importante subrayar lo que medios de información impresos que se han caracterizado por estar permanentemente cuestionando al Presidente, hoy le dan a MORENA un amplio triunfo en las próximas elecciones del 6 de junio, y vaticinan, lo que para nosotros es una falsedad, que ganará pero no tendrá mayoría calificada; frente a esto hay que recordarles que están sufriendo y están viviendo una agonía, porque en el año 2018, todos los que hoy se quejan, incluidos los partidos tantas veces mencionados, nunca pensaron ni por equivocación que Andrés Manuel pudiera ser Presidente de México; esto, un hecho extraordinario ocurrió en el 2018, y que ratificamos que hoy somos beneficiarios, la mayoría de los mexicanos de las formas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador

CONCLUSIONES

Primera. Andrés Manuel ganará por un amplio margen las elecciones del 6 de junio del 2021.

Segunda. A pesar del evidente despilfarro de la oposición en redes sociales; -Twitter; Facebook; Instagram; YouTube-, a pesar de todo esto Andrés Manuel volverá a ganar las elecciones, y seguramente además de los Diputados Federales habrá legislaturas locales y esperamos la victoria sobre varias de las 15 gubernaturas, sobre todo en las que están propuestas compañeras del partido mujeres, dignas de llegar a esa posición.

Tercera. El triunfo de Andrés Manuel lo garantiza la estulticia y falta de imaginación de la oposición y sus actividades políticas de ayer hoy y siempre, porque al quitarse la careta, todos los partidos que se han unido en contra de Andrés Manuel, no digo MORENA porque Andrés Manuel es el faro, es la bujía, es la chispa que le ha dado un vuelco de ciento ochenta grados a la política en México, y seguramente habría que preguntarle, porque además es nuestra opinión, creemos que uno de los más graves errores y consecuencias que se han convertido en el sexenio de Peña Nieto fue haber autorizado la reelección, que en este país siempre había sido lo mejor no llegar a ese sufragio; porque además hay un peligro, hoy los diputados federales se puedan reelegir hasta tres veces, y los senadores dos; ojalá nos equivoquemos y no haya alguna reforma que permita la reelección del gobernadores y en su caso el Presidente; que en este caso como Andrés Manuel lo ha dicho y sostenido él termina su política en el 2024 y se retira a la vida privada.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. jhernandez366@hotmail.com