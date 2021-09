A 50 años del album Imagine

Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz.

John Lennon

El disco titulado Imagine, obra del músico británico John Lennon, se publicó el 9 de septiembre de 1971, por lo se cumplen 50 años de este trabajo discográfico que es considerado como la obra maestra del que fue fundador y líder de The Beatles.

Perteneciente a una familia de clase trabajadora, John desde muy joven demostró tener aptitudes para las artes. Creció alejado de su mamá Julia por lo que estaba bajo el cuidado de su tía Mimi, y a pesar de no vivir con su madre, ésta fue una gran influencia musical para John, quien se mostraría atraído por la música de rock and roll a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Su gusto por este género musical lo llevó a fundar la banda de The Quarrymen, y a la postre conocería a Paul McCartney y a George Harrison para conformar la agrupación de rock The Beatles con la que llegarían al éxito mundial en los años sesenta.

Derivado de las fricciones entre los miembros del grupo, para 1970 The Beatles se disuelve, por lo que Lennon emprende su carrera como músico de manera aparte junto con su esposa Yoko Ono, lanzando para ese mismo año el disco "John Lennon/Plastic Ono Band" donde encontramos canciones como "Mother", "Working Class Hero" y "God". Y es para el año de 1971 cuando se publica el segundo álbum de estudio del músico británico con temas que pasarían a ser emblemáticos en su haber musical, inclusive más trascendentales que en The Beatles.

"Oh My Love", "Jealous Guy", "How?", y “Oh Yoko!” son muestras de la calidad de temas que vienen en el disco Imagine, pero son de destacar: “Gimme Some Truth”, track con el que abría el lado B del álbum, cuyo contenido muestra el activismo político de John Lennon: “Just gimme some truth now. I've had enough of readin' things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians”; así como “How Do You Sleep?” canción contestaraía a Paul McCartney respecto a la portada de su disco Ram y a su tema “Too Many People”.

Realmente el disco Imagine es una obra sobresaliente con grandes temas, pero sin duda, el más destacable es con la que se abre el álbum y se le da el mismo nombre: “Imagine”, y que fue lanzado como single siendo no sólo un éxito comercial en la radio tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, sino que se convirtió en la canción más emblemática en la carrera de Lennon así como un himno de paz.

Imagine es un álbum en el que participa George Harrison, el guitarrista principal del Cuarteto de Liverpool, y también colabora como coproductor Phil Spector, quien en su momento participó en la post producción del último disco de The Beatles en salir al mercado, Let It Be, de tal forma, que paradójicamente Imagine tiene elementos que hace que sea un material que aún suena a The Beatles. Cabe mencionar que la fotografía de la portada del disco corrió a cargo del artista pop Andy Warhol, mostrando un rostro de John Lennon detrás de una cortina de humo, convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas de Lennon.

Sin duda, Imagine se trata de un trabajo extraordinario que muestra la genialidad de John Lennon sin The Beatles, y que independientemente del pasar de los años, sigue escuchándose tan fresco y muy ad hoc a los tiempos de hoy: “No hay necesidad de codicia o hambre. Una fraternidad de hombres. Imagina toda la gente Compartiendo todo el mundo”.





