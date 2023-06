¿Casi mil muertes por golpe de calor? Funcionarios de NL se contradicen sobre cifra

Al Registro Civil de Nuevo León se le cruzaron los datos, primero el Jefe de Atención al usuario aseguró que en las últimas dos semanas se registraron 850 defunciones por golpe en calor, horas más tarde, su director salió a desmentir y acusó que el empleado habló a título personal.

"De dos semanas para acá hay una estadística de 850 defunciones por golpe de calor a partir de dos semanas hasta el viernes pasado”, aseguró a la prensa, Miguel Gallardo.

“El médico determina la causa de la muerte, donde se registra que es por golpe de calor”, añadió y agregó que en el certificado de defunción se especifica que murieron por golpe de calor.

Abelardo García, director del Registro Civil negó que lo declarado por el funcionario eran totalmente falso y recibiría un castigo administrativo por dar esa información.

"Se niega categóricamente y muy respetuosamente esta declaración que fue muy desafortunada, y qué bueno, se está viendo cuál va a ser la consecuencia en este caso, administrativa, para este funcionario que indebidamente se tomó esa atribución que no le corresponde", dijo Abelardo García, director del Registro Civil.

El Registro Civil de Nuevo León emitió un comunicado en donde afirmó que la institución no estaba capacitada para emitir datos de esa naturaleza de acuerdo con el Código Civil de Nuevo León.

"Cabe destacar que la institución del Registro Civil carece de la figura jurídica o institucional para emitir cualquier tipo de información referente a lo mencionado por el funcionario en cuestión, según los artículos 35 y 119 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en donde se establecen claramente las funciones de la institución", se añadio luego en un comunicado.

El titular del Registro Civil manifestó que su área no tiene atribuciones para dar información oficial al respecto, pues sólo les corresponde emitir boletas de inhumación o cremación y en ese trámite no se han registrado incrementos recientes.

"El Gobierno del Estado, a través de la dirección General del Registro Civil del Estado de Nuevo León reitera que desconoce y rechaza las declaraciones que a título personal hizo el servidor público, Miguel Gallardo, Jefe de Atención al Usuario", señala la información oficial.

Abelardo García agregó que la cifra dada por el funcionario fue motivada por su propia percepción y sin ninguna autorización, por lo que no eran datos oficiales.

"La persona que hizo referencia a esa cifra, que es una cifra no oficial, lo hizo a título personal, sin que nosotros tuviéramos conocimiento, realmente no puede ser un dato oficial porque no se desprende de una realidad", reiteró García.

Por último, el director del Registro Civil de NL sugirió que los datos proporcionados por Miguel Gallardo se debieron a una confusión, ya que contabilizó a un volumen mayor de personas al tomar en cuenta a los familiares que llegaron al registro civil a realizar trámites de defunciones.

"Le pareció ver más volumen de personas, cuando en realidad lo que sucede es que llegan cuatro o cinco integrantes de una sola familia a realizar el trámite, y se le hizo fácil dar un número", sostuvo Abelardo García.