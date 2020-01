Esto es lo que sabemos sobre los artesanos de calle Hidalgo

No existe marcha atrás al retiro de los artesanos de la calle Hidalgo y tampoco existen opciones de reubicación, aseguró el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero Benítez.

Este lunes, tres artesanos que fueron desalojados el mes pasado del lugar antes mencionado, acudieron a vender sus productos a las afueras de las oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir al alcalde Antonio Villalobos los deje continuar trabajando.

El secretario de gobierno Erick Santiago Romero comentó que sigue el diálogo con los artesanos; sin embargo, hasta el momento, como autoridad municipal no han determinado un lugar para reubicarlos.

"El presidente municipal no ha dado la indicación muy puntual de cero tolerancia; de momento sigue acercándose para poder reubicarse, pero no ha habido un espacio para que nosotros podamos decidir puedan continuar con su comercio y que a su vez no se interfiera con una banqueta", dijo.

Indicó que los artesanos argumentan tener permiso, pero hasta la fecha ninguno se los ha presentado. Agregó que, aunque hubieran las licencias, cuentan al final con una leyenda que dice que pueden ser revocadas en el momento que el Ayuntamiento lo considere.

Refirió que el tema no es si están apoyados por un sindicato u organización, o si trabajan por su propia cuenta, "nada tiene que ver, no debe haber comercio ambulante en las banquetas. Tenemos una obligación de cuidar y la invasión a vía pública", dijo.

Resaltó que cuando el alcalde caminó por la calle Hidalgo, lo hizo con un diálogo abierto, explicando a los comerciantes por qué debían ser retirados, ya que ocupan un espacio muy amplio y que los peatones no pueden transitar por la banqueta.

Erick Santiago Romero indicó que ante la instalación de comerciantes a las afueras del Ayuntamiento se realizó el procedimiento formal, y se expidió un requerimiento de que se les daba un plazo de 40 a 60 minutos para retirarse del lugar.

Al lugar acudió un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cabe recordar que el pasado jueves los artesanos interpusieron ante el organismo una queja por el actuar de las autoridades capitalinas.

