Zapata se queda sin policías, paran por malas condiciones laborales

Elementos de la policía municipal de Emiliano Zapata realizaron un paro de labores ante las malas condiciones para realizar sus trabajos, además de protestar por el despido injustificado de varios de sus integrantes.

Los encargados de la seguridad en la localidad denunciaron la falta de apoyo por parte del alcalde, Sergio Guillermo Alba Esquivel y de los integrantes del Cabildo, a quienes señalaron de sólo generar un bienestar personal. Además, aquellos integrantes que han promovido mejores condiciones para sus trabajos, fueron despedidos de manera injustificada.

"Fui despedida esta semana luego de que promoví la petición de contar con un seguro para los padres de cada elemento, mejorar las patrullas o unidades oficiales, así como el equipo... sólo me notificaron verbalmente que ya no me podía presentar, por desconfianza", reveló una exintegrante de la corporación.

Ante ello, señaló que acudió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para iniciar la demanda correspondiente, así como pedir la intermediación de otras autoridades estatales.

Malas condiciones para la policía municipal

Los elementos de la policía municipal, destacaron que patrullan con unidades en malas condiciones mecánicas, con armamento viejo e inseguro, además de carecer de prestaciones sociales como un seguro de vida.

Aún y cuando la municipalidad está dentro del Mando Coordinado Policíaco, los policías informaron que reciben órdenes desde la Comisión Estatal de Seguridad (CES), pero sin que les presten el apoyo cuando es requerido.

El paro de labores, acotaron que se debe a varios problemas sostenidos, incluso con el comandante de zona, quien incurre en abuso de poder y excesos en las sanciones impuestas.

“Por eso decidimos quedarnos en la comandancia y hacer el paro de labores hasta que haya una respuesta a nuestras peticiones, que son mejorar las condiciones laborales y con eso prestamos un mejor servicio”, manifestaron.

Algunos paros hechos por elementos policíacos en el año en curso se han presentado en los municipios de Ayala, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Coatlán del Río, todos por mejoras en las condiciones laborales.







