Opacidad en retenciones salariales de policías

Tras el paro de labores que realizaron elementos municipales de Tepalcingo, exigiendo a las autoridades municipales transparentar el descuento de dos mil 500 pesos que se redujo de su aguinaldo por concepto del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), el representante legal de la asociación civil Ciudadanos Uniformados A.C. aseguró que la falta de transparencia en las retenciones no es un tema exclusivo de Tepalcingo, sino que se presenta en todo el estado y el país.

Así lo expuso Iván Chávez Espejel, representante legal de la asociación civil dedicada a la defensa de los derechos humanos de los elementos policiacos, al referir que, dado que los policías no tienen la costumbre de solicitar los excedentes de las retenciones de ISR al término del año fiscal, un proceso que se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las autoridades municipales pueden incurrir en irregularidades a la hora de hacer el descuento correspondiente en el pago de la nómina.

“Muchas veces, los municipios utilizan ese pretexto del ISR porque muy pocos compañeros solicitan su devolución y no se dan cuenta que la autoridad nunca entrega esa cantidad al SAT. Cuando revisamos Morelos, descubrimos que incluso hay municipios que no estaban entregando dinero al SAT, y otros que ni siquiera hacían la retención, que no les descontaban nada a los compañeros”, dijo Chávez Espejel.

El abogado enfatizó que los policías tienen derecho a solicitar los excedentes correspondientes a las retenciones de los últimos cinco años ante el SAT, “algo que muy pocos compañeros saben”, dijo. Ello, agregó, contribuye a comparar si el descuento aplicado en el pago de sus salarios es el mismo que el municipio reportó al sistema.

En cuanto a las irregularidades detectadas, dijo que, si bien se han levantado las denuncias correspondientes, éstas suelen ser retiradas por los policías después de ser amedrentados por sus superiores: “Hemos presentado las denuncias correspondientes, pero llaman a los compañeros, los amedrentan y ese es otro problema, porque entonces ya no quieren seguir con el proceso, lo retiran”, lamentó Chávez Espejel.







