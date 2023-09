Vicefiscal Anticorrupción logra amparo para no ser destituido

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser separado de su cargo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), mediante un recurso de amparo que solicitó ante la justicia federal, luego de que el pasado 14 de septiembre fue despedido por falta de confianza.

El Quinto Juzgado de Distrito con sede en Morelos, a cargo de Martha Eugenia Magaña López, resolvió el recurso jurídico presentado por Núñez Urquiza, el cual quedó bajo el expediente 1291/2023 en contra de la determinación de Carlos Andrés Monte Tello, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Se solicita la suspensión provisional y en su momento la definitiva en términos de los numerales 125, 127, 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo de que el suscrito no sea separado cesado removido o destituido del cargo que ostentó y que no me sea suspendido el pago correspondiente", señala el expediente al que este medio de comunicación tuvo acceso.

A la salida de Juan Salazar Núñez, quien en un inicio solicitó licencia para separarse del cargo para buscar una magistratura en el Poder Judicial, el vicefiscal quedó al frente de la institución.

Pero luego de que se giró una orden de aprehensión contra del fiscal Uriel "N", Salazar Núñez presentó su renuncia y tomó posesión en el cargo Isaías Moreno Rodríguez, quien despidió a Núñez Urquiza y su equipo por falta de confianza. Todo esto, presuntamente orquestado por el fiscal metropolitano, Montes Tello.

Además se informó que comenzaría una investigación contra los servidores públicos por presuntos actos de corrupción, en los cuales pudieron haber incurrido en sus funciones.

Sin embargo, la justicia federal dictó a favor la suspensión de Núñez Urquiza para devolverle sus funciones en la FECC.

"Medida cautelar que se otorga tomando en consideración las manifestaciones que la parte quejosa hace bajo protesta de decir verdad y en virtud de que en el caso se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo", señala la resolución.

Recientemente el organismo se vio envuelto en diversas polémicas, desde el súbito cambio en la titularidad, el supuesto cateo ilegal por parte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la relación con el caso de Uriel "N".