Hay pruebas de campaña de desprestigio en mi contra: Fiscal Anticorrupción

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez señaló que existen pruebas de que están orquestando una campaña en su contra, luego de que fue exhibido por Óscar Galindo Morales y la abogada Naybi Ríos Sandoval, quienes lo señalaron de actos de corrupción y extorsión.

Un video en poder el organismo sería la prueba de esta campaña negra en contra del titular, persecutor de los actos de corrupción en el estado, el cual ya fue aportado a otra instancia para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, Salazar Núñez dijo que aún desconoce quién está detrás de estos actos que prefiere ignorar: "Hemos iniciado una carpeta de investigación, no en la Fiscalía Anticorrupción, en otra instancia y se aportó un video también; tenemos una grabación en la que se escucha cómo se orquesta toda esa campaña, pero no vamos a caer en dimes y diretes, simplemente no voy a hacer caso".

Denuncian a Fiscal y Vicefiscal Anticorrupción

El pasado 23 de agosto, durante una conferencia de prensa, el exmilitar Óscar Galindo Morales denunció al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez y al vicefiscal, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza por actos de extorsión, esto luego de que le pidieron firmar una serie de testimoniales para vincular a tres funcionarios de Cuautla por el delito de cohecho.

En esta, señalaron que habían presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que tras presentar un recurso jurídico se estableció que de no actuar, el caso sería atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, Salazar Núñez negó que esté dentro de una carpeta de investigación y calificó de "grotescos y sin sustento", los señalamientos en su contra

"Son señalamientos grotescos sin ningún fundamento, invenciones por parte de una abogada, difamatorios, calumniosos y pues no les hago caso... una raya más al tigre no me afecta y no me tengo porque amparar", expresó.

Ante esto, dijo que cuando sea prudente presentará la denuncia correspondiente por estos hechos: "Siempre he actuado de manera correcta, a ustedes les consta, tengo una buena evaluación por la sociedad y vamos a seguir adelante", señaló.