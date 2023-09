Urge agilizar investigaciones y capacitar policías: Tribunal

Hasta un 90 por ciento de los delitos que llegan a los tribunales para menores son sin flagrancia, además en el 78 por ciento de los casos son detenidos y presentados ante el Ministerio Público hasta 6 horas después. Estos son parte de los retos que enfrenta el Tribunal de Justicia para Adolescentes (TUJA), según compartió la magistrada presidenta Adriana Pineda Fernández al rendir su primer informe de actividades.

Pineda Fernández rindió su primer informe de forma abierta en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca como escenario.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Durante su discurso, Adriana Pineda expuso un estudio realizado por parte del Instituto Nacional de Geografìa y Estadística (INEGI) en cual deja ver los rubros donde hay fallas en el tema procesal de los menores.

“Otro de los rubros que señala esta encuesta es la escasa investigación en materia penal, hace poco yo escuchaba una crítica y me decían ‘oiga, es que no tienen muchos asuntos’, y nosotros les queremos decir que no somos los responsables de generar la investigación”, apuntó

"Hay avances pero también aún siguen habiendo retos en la justicia penal para adolescentes", señaló en su informe la magistrada presidenta del @TUJPAMorelos Adriana Pineda Fernández

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/qh0fp3zDwq — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) September 8, 2023

Asimismo, la situación tan precaria en la que viven los menores que entran en contacto con la ley, son una situación pendiente para el TUJA. Al no tener elementos capacitados, existen casos de tortura, intimidación, violación por parte de policías preventivos.

“Lo que en gran medida, obedece a la falta de protocolos de actuación en la materia, a la falta de capacitación y especialmente a la falta de actualizaciòn del protocolo nacional del primer respondiente”, externó la magistrada presidenta.

Finalmente, Adriana reconoció el trabajo de la mano de instituciones y municipios para abonar en el avance del Tribunal que preside.