Incrementa violencia entre adolescentes: TUJA

Los menores de edad enfrentan dificultades para resolver problemas entre sus pares, y cada vez actúan con más violencia, comentó la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), Adriana Pineda Fernández; esta situación ha generado que en el último año por lo menos 12 jóvenes hayan sido procesados por lesiones, algunas de las cuales se dieron en el ámbito escolar.

“En el año 2022 tuvimos 5 menores por el delito de lesiones, en este 2023 llevamos 7”, que si bien no todas ocurrieron fuera de las escuelas, algunas sí. Otras más derivaron entre vecinos, amigos y adultos en la familia con quienes se enfrentaron a golpes. Pineda Fernández declaró que de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), alrededor del 40% de los estudiantes sufren de acoso escolar.

Es decir, más de 7 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que tiene que hacer frente al abuso escolar, y en algunos de los casos paran en homicidios y lesiones como las que se han mencionado. “La UNESCO también reconoce que hay 246 millones de niñas, niños y adolescentes que pueden ser víctimas alrededor o dentro de las escuelas”.

Los menores de 12 a menos de 14 años que cometen delitos como lesiones no son remitidos al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), los de 14 a 16 años estarán retenidos 3 años, y de 16 a menos de 18, podrían pasar hasta 5 años en prisión.

Sin embargo, el acoso escolar no sólo lleva a perder la libertad, sino también a cobrar la vida de las víctimas, pues hay quienes llegan a suicidarse debido a que sufren bullying en sus planteles o fuera de ellos. La magistrada presidenta explicó que del análisis que se realiza en los menores infractores, se sabe que el 50% de ellos fueron víctimas en su hogar; “muchos no fueron a la escuela, o el papá o la mamá, o ambos, no están atentos a ellos”.





