Ejecutivo evade participar en construcción de la paz: Paola Cruz

Existe resistencia del Ejecutivo Local en participar en las acciones de construcción de paz, denunció Paola Cruz Torres, presidenta de la comisión de seguridad del Congreso Local.

La semana pasada sostuvo una reunión en Cuautla, en la cual logró reunir a diversas organizaciones para encontrar la manera de coincidir a favor del municipio.

“Si es de extrañar que el comisionado estatal de seguridad no fue por indicaciones del ejecutivo, vemos una resistencia del ejecutivo en querer participar en estas construcciones de paz, en estas relaciones interinstitucionales y de diferentes órdenes de gobierno”, expresó.

Pese a que no le corresponde el tema de prestación de seguridad, Paola Cruz ha tocado puertas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Rosa Icela Rodríguez, en la Secretaría de Gobernación y en la Guardia Nacional, en busca de pacificar el estado.

Por esa razón, exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco cumplir con su trabajo y atender el tema de seguridad en el estado, en lugar de utilizar el aparato de poder para perseguirla, así como, al resto de diputados que le señalan sus omisiones y la corrupción en la que incurre.

“Yo no he visto ni una sola nota buscando a la gente de la federación, buscando el apoyo para generar las condiciones de paz en este territorio, Cuautla y Cuernavaca están desatados, por no decir todo el estado”, dijo.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) indicó que no se puede vivir bajo el clima de inseguridad, baleados y gente muerta todos los días.

Finalmente, aseguró que ya informó a Rosa Icela Rodríguez Velázquez lo que ocurre en Morelos en materia de inseguridad y las faltas del Gobernador.

Respecto a las aspiraciones políticas de Cuauhtémoc Blanco, Cruz Torres señaló que será cuestión del partido MORENA si le da nuevamente la oportunidad, si solicita licencia para separarse de su cargo el Congreso Local no puede coartarle su derecho.