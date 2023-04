Paola Cruz se defenderá de su partido en tribunales

La diputada local, Paola Cruz Torres anunció que recurrirá a los tribunales federales para impugnar la decisión del Comité Nacional de Honestidad del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de retirarle sus derechos como consejera.

A través de un comunicado señaló que cuenta con una trayectoria en la izquierda desde muy joven, y desde entonces es congruente con su decir y su actuar.

"He tenido una formación política en la que he luchado por un mejor país donde las injusticias y desigualdades desaparezcan", expresó textualmente.

Además, refirió que como diputada desde el Congreso de Morelos defiende e impulsa una agenda legislativa alineada a los preceptos de la Cuarta Transformación, dando prioridad a las iniciativas preferentes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Sin embargo, el procedimiento iniciado en mi contra, es porque, al igual que el Tribunal Estatal Electoral, quieren obligarme a reconocer a un hombre como Coordinador de Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, privilegiando su derecho por encima de mi compañera Macrina Vallejo, diputada indígena por quien voté para que coordinara los trabajos de nuestro grupo, siendo que habíamos acordado previamente las y los diputados morenistas que la titularidad de la Coordinación sería rotativa, correspondiendo a una mujer", señaló.

Paola Cruz puntualizó que es falso que la determinación de la Comisión de Honor y Justicia sea por traicionar al partido político y desobedecer un lineamiento del dirigente nacional Mario Delgado, "eso es parte de la manipulación y de una campaña en mi contra de la que he sido objeto de forma sistemática desde el momento en que no he aceptado imposiciones".

La determinación, a su parecer, es parte de una guerra sucia y sistemática en su contra, pues fue difundida a través de medios de comunicación y redes sociales.

"Seguiré siendo consejera de Morena, pues tenemos todos los argumentos para ganar en los tribunales federales".

Cruz Torrez aseguró que no dejará su puesto como diputada de Morena y argumentó que sus derechos partidarios están a salvo.













