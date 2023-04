Víctima acusa a jueza de facilitar la violencia vicaria

Giovanna Plata, madre víctima de violencia vicaria, informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la jueza Elvia Terán Peña, luego de que absolvió de todos los cargos a la perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) Yumaria "N", a quien se le acusó de intentar ocultar el expediente donde se comprobaba que "Gigi" de cuatro años de edad había sufrido abuso sexual por parte de su propio padre, Aldo “N”.

La madre acudió este jueves 27 de abril a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Cuernavaca, donde junto con un grupo de personas y protestó de manera pacífica. Informó que apelará el caso, pues consideró que había pruebas suficientes para proceder en contra de la funcionaria de la Fiscalía.

"¿Cómo es posible dejar libre a Yumaria? Cuando es evidente y la Fiscalía presentó bien su caso, tenía las pruebas, tenía los testigos", señaló la Giovanna.

Asimismo, señaló que la perito intentó que desistiera del caso y que retirara la denuncia penal.

Fue el 13 de diciembre de 2022, que la madre denunció que su hija había sufrido tocamientos lascivos por parte de su padre, Aldo “N”, quien fue detenido el 27 de diciembre en Cuernavaca y a inicios del mes de marzo de 2023 fue vinculado a proceso y por ahora se encuentra en prisión preventiva.

Sin embargo, Giovanna explicó que las investigaciones continuaron por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y es por eso que el pasado 18 de abril se realizó la primera audiencia de Yumaria quien fue acusada de los delitos cometidos de fraude procesal, obstrucción a la justicia, y falsedad de declaraciones, luego de que presuntamente intentó cambiar los dictámenes para favorecer al imputado.

Mencionó que el Ministerio Público de la Fiscalía solicitó la remoción de Yumaira temporalmente, situación que fue negada por la juzgadora.

“La jueza lo que contesta es que se le hace un exceso y estaría lesionando los derechos de la perito, y aquí me preguntó, ¿mi hija no tiene derechos?, ¿no se violentaron también sus derechos? Es una niña de cuatro años que no se puede defender”, indicó.

El pasado lunes 24 de abril salió en libertad Yumaria, ante esto Giovanna informó que apelará esta situación y ya presentó su denuncia ante la jueza por no vincular a proceso a la servidora pública.