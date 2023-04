Denuncian dos nuevos casos de violencia vicaria en Morelos

Denuncian dos nuevos casos de violencia vicaria en el estado de Morelos, por un lado, Rosa Isela García quien su hija fue sustraída por su padre el pasado cinco de abril de su domicilio en Tepoztlán, y Jimena Belaunzarán quien desde hace 11 meses no puede ver a su hija porque su padre se la llevó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En el primer caso, la madre informó que a inicios del mes de abril el padre acudió por su hija de 10 años de edad para convivir con ella, sin embargo, no la regresó y hoy desconoce su paradero e incluso se activó una alerta Amber para localizar a la menor.

"Mi caso está activo, mi hija fue sustraída de su casa en el municipio de Tepoztlán por su padre, ahorita está activa la alerta Amber", mencionó.

Agregó que el padre de su hija ya tenía un antecedente de sustracción en el año 2022, por lo cual decidió refugiarse en Tepoztlán.

“Necesitamos ayuda, necesitamos que esto se dé a conocer, no son casos aislados, estos casos son de todos los días”, mencionó.

Denuncian dos nuevos casos de violencia vicaría en el estado de Morelos, por un lado Rosa Isela García quien su hija fue llevada por su padre el pasado 5 de abril del presente año de su domicilio en Tepoztlán

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/RhHx5TSN5P — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 14, 2023

Por su parte, Jimena indicó que desde hace casi un año no ha podido ver a su hija de cuatro años y también desconoce su paradero, además de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) le negó la posibilidad de emitir una alerta Amber para apoyar con su búsqueda y localización.

En el Ministerio Público le externaron que al estar con su padre la menor no corría riesgos y la ficha no fue emitida.

“Yo no sé en qué estado está, no sé si está en Morelos, no sé si está en Monterrey, su familia siempre me negó el saber dónde estaba”, externó Jimena.

Agregó que el padre de su hija tiene antecedentes de ser una persona violenta, por lo que, teme por su integridad.

En Morelos el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria informó que existen al menos 27 casos de violencia vicaria.





Únete a nuestro canal de YouTube