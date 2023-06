En el olvido programas de protección a menores: TUJPA

Menores de edad son los más propensos a ser reclutados por grupos delictivos o incluso pandillas, ante la desorganización de la protección de las niñas, los niños y adolescentes. Así lo externó la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJPA), Adriana Pineda Fernández.

En entrevista, Pineda Fernández mencionó que existen diversos factores que influyen en el comportamiento de los jóvenes, tales como la ausencia de padres cuidadores, falta de interacción entre los centros escolares, los contenidos que consumen en internet, la música actual, entre otros.

"Entonces, ¿Qué estamos enfrentando pues mucha desorganización del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, estamos enfrentando problemas de educación en hogares", externó la magistrada presidenta.

Mencionó que la exposición de menores a contenidos violentos se une al esquema negativo sobre conductas delictivas, que comienzan desde cosas más simples como el bullying.

"Hoy tenemos un alto índice de bullying, porque todo lo están reflejando a una respuesta violenta, frente a algo que a mí me molestan. Entonces se están defendiendo frente algo porque no tienen más recursos o no han aprendido más recursos para hacerle frente a esas situaciones", mencionó Adriana Pineda.

Agregó que el modelo de educación basado en castigos para tratar de reprimir o erradicar ciertas conductas no es la mejor opción, ya que el sistema comienza desde el hogar, los centros escolares y la propia comunidad.

Hoy en día es más común que las infancias están expuestas a contenidos dónde se "glorifica" o "enaltece" la figura de líderes de grupos criminales, así como el contenido de algunas canciones.

"Esto degrada también todos los valores que como ser humano tienen también las niñas, los niños y adolescentes. Entonces lo que nos pasa también como sociedad es que estamos reprochando a las infancias lo que como adultos no hemos podido trabajar", externó.

Esto hace más vulnerables a los niños para ser llamados por el crimen organizado.

Por lo cual, hizo un llamado a las madres y padres de familia a estar atentos por los comportamientos de sus hijos, y servir como vínculo preventivo para evitar engrosar las filas de la delincuencia organizada.