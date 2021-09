Tlayacapan está en el olvido; autoridades no han ofrecido apoyo

A una semana de que se registró el desbordamiento de la barranca de la colonia Tres de Mayo en Tlayacapan, habitantes señalan que aún no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades estatales, ya que sólo han recibido ayuda de la población que han ido de otros municipios y entidades a brindarles alimentos, ropa, y ropa de cama.

Señalaron que debido a la inundación perdieron todo en sus hogares y hasta el momento sólo se les ha otorgado por el gobierno estatal colchones, pero debido a que el agua alcanzó más del metro y medio daño sus aparatos como refrigeradores, parrillas, muebles donde guardaban sus cosas, por lo que esperan la autoridad pronto puedan dar una respuesta si se brindará apoyo para estas necesidades que presentan.

Los habitantes señalaron que una de las principales necesidades que se tiene también es reubicar, ya que a pesar de que este tipo de inundaciones no se habían presentado, lo ocurrido en días pasados da una muestra de que puede volver a pasar y muchos viven en zonas de gran riesgo, por lo que en algunos casos, las casas que fueron destruidas por el agua, las familias decidieron ya no regresar, al no ser un espacio seguro para habitar.

