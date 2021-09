Damnificados de Tlayacapan sin ayuda; analizan ordenamiento territorial

El secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis, informó que por el momento todavía esperan los resultados del censo levantado en Tlayacapan para conocer la magnitud de las afectaciones.

"Se les va a poyar, pero vamos a ver en qué lugares estuvieron y cómo están haciendo un censo en eso; me imagino que a más tardar la próxima semana estará listo el censo, estamos recorriendo con Protección Civil para ver dónde estaba ubicada la gente en estos tres o cuatro municipios donde fue la afectación”, precisó el funcionario.

Por ahora no tienen idea si estas personas que estaban en situación irregular recibirán apoyo, primero deberá ser analizado cada caso y entonces después se tomará una decisión.

“Se les va a apoyar, esa es la instrucción, pero vamos a ver si se podrá o no reubicar y apoyarlos, si estaban bien sus viviendas no hay ningún problema si estaban en un lugar donde no deben estar, ya se platicará de eso”.

Hizo mención que los Atlas de Riesgo fueron actualizados hace siete años y con todo lo que está pasando se debe trabajar más en el ordenamiento territorial que debe incluir la cuestión hídrica y demás.

Asimismo, señaló que a pesar de las reuniones que hubo con los alcaldes muchos no atendieron el llamado a contar con un plan de contingencia por eventos como las lluvias; sin embargo, aclaró que ya se han reunido con los electos y actuales para seguir insistiendo en la necesidad de tener completo un plan de emergencia, pero al mismo tiempo trabajo de prevención para evitar que las personas construyan sobre las orillas de barrancas o en algunos cauces.

Sostuvo que las reuniones han sido con el objetivo de generar un proyecto de ordenamiento territorial que muchos de los ayuntamientos no tienen, aunque algunos otros ya fueron actualizados desde la zona metropolitana de Cuautla y Cuernavaca.

“Tuvimos una reunión con los presidentes electos y nos estamos reuniendo la semana entrante con presidentes municipales que sí traigan un problema en cuestión de ríos y medio ambiente y residuos sólidos, pero en esta zona estamos trabajando con los presidentes municipales, tanto actuales como electos”.





