Mazatepec acordó firmar convenio con Mando Coordinado

En Mazatepec, confirma el presidente municipal, Jorge Toledo Bustamante, confirmó su participación en la firma del convenio con el mando coordinado aunque reconoció que a los elementos les falta capacitación para combatir la inseguridad. También advirtió del problema de las extorciones telefónicas y pidió a los ciudadanos que no caigan, ya que muchas son llamadas desde los penales.

Al confirmar que por acuerdo de cabildo se aprobó luego de un análisis, la incorporación al Mando Coordinado, será este mes, la firma de convenio, dijo Toledo Bustamante al argumentar que hay varios tipos de incidencia delictivas menores, mayores y de alto impacto en la región.

Pero al municipio solo atiende lo del banco de policía y buen gobierno, y al momento a un mes de asumir el cargo solo tiene 20 elementos municipales y estatales, insuficientes para esta localidad que si bien es un municipio pequeño, forma parte del corredor de la zona sur poniente.

Pero más que policías consideró que se deberían tener una agencia del Ministerio Público, que reciba las denuncias de los delitos que se registran y que se ejercite la acción penal contra quien delinque, con eso se terminaría con la inseguridad, pero que los procesos no se queden impunes.

El funcionario quien ya fue presidente municipal y diputado local, señaló que el Estado debe de apostarle a la investigación, científica y pericial, ya que por cada homicidio que no se resuelve se estará avanzando también en el tema de la inseguridad pública.

Aunque reconoció que mucha gente no quiere demandar, porque no confía en sus autoridades, porque no ve resultados en las denuncias que se han hecho y prueba de ello son las extorciones telefónicas, que salen muchas veces desde los penales.

En Mazatepec se ha incrementado en los últimos meses, le han reportado una serie de llamadas telefónicas que tienen como objetivo extorsionar, siendo a través de números con ladas de otros estados de la república mexicana dijo el alcalde, Toledo Bustamante.

Entre las modalidades cito que con engaños se hacen pasar por un presunto familiar secuestrado, o son llamadas de supuestas encuestas para obtener información, o la llamada de un familiar de estados unidos que solicita dinero por que fue detenido en la frontera.

Otros delincuentes engañan con que entregarán premios, cobrarán una deuda, un familiar está accidentado y hay quienes dicen que son una supuesta autoridad que exige dinero por una persona detenida.

Y lanzo la alerta a la población, a no dejarse sorprender, así como evitar dar información confidencial de la familia, cuentas bancarias o datos personales, ya que eso puedo poner en riesgo su patrimonio económico, su integridad física y a su familia, especialmente cuando piden dinero que se deposite en los Oxxo se ha probado que son llamadas que salen de los penales.

Lo primero que se debe de hacer en caso de recibir una llamada de extorsión es no perder la calma, después no proporcionar ningún dato como nombres o domicilios y colgar inmediatamente; anotar el número del cual le están llamando y reportarlo al 911 o al número de la Unidad Especializada Contra Secuestro y Extorsión 7774538343, y finalmente mantenerse comunicado con su familia.





