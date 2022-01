Que pongan más policías: Cuauhtémoc Blanco

El jefe del Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respondió que ante el aumento en un 30 por ciento de los homicidios dolosos en el último año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los presidentes municipales deben asumir su responsabilidad, estén o no dentro del esquema de Mando Coordinado.

El mandatario dijo que uno de los flagelos que ha derivado en el incremento de este delito se debe al déficit que existe de elementos policiacos en cada una de las localidades, por lo que se deben intensificar las tareas de reclutamiento.

“Los presidentes municipales deben meter más gente a la Academia para que salgan más policías, pregúntale ahorita al presidente municipal cuántos elementos tiene, a ver si no le hacen falta, tienen que trabajar para que tengan más elementos y darle seguridad a Cuernavaca, y con esa seguridad hemos detenido a muchos personajes que antes no se les hacía nada”.

Con el fiscal no hay nada, le pedí que se ponga a chambear

El gobernador hizo un llamado a la unidad y a dejar las peleas atrás; “estamos en el mismo barco”. Lo anterior durante la inauguración de dos de las calles de la colonia Universo, en Cuernavaca, en donde estuvo acompañado por el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, de quien reiteró no tiene ningún conflicto, así como tampoco con algún otro alcalde.

En entrevista el mandatario respondió que el llamado fue para todos los actores políticos en la entidad, incluido el fiscal Uriel Carmona Gándara, con quien dijo “no hay nada”, refiriendo a las últimas acusaciones mutuas, pero le reiteró que se ponga a trabajar.

“Yo con el fiscal no tengo nada, simplemente le he dicho al fiscal póngase a chambear y que saque adelante los temas, es lo único, si le duele ese tema no es mi problema simplemente él tiene que hacer el trabajo”, respondió al ser cuestionado si con el fiscal del estado había terminado la pelea.





