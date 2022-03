Martínez Cruz: FGR notificó el no ejercicio de la acción penal

José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM dio a conocer que la FGR le notificó el no ejercicio de la acción penal en su contra por denuncia de la CNDH.

A través de un comunicado, señalo que en seguimiento a la información sobre la persecución y criminalización que ha sido objeto por parte de la CNDH por el ejercicio de la libertad de expresión que hizo posterior a su salida de la misma, y

Ante la denuncia que la CNDH presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), le notificó la conclusión de la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0006389/2020, mediante el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que: "durante la investigación se demostró que no hubo delito cometido por quien ocupó la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH del 01 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020.

[…] se plantea el no ejercicio de la acción penal porque el hecho cometido no constituye delito pues el denunciante inicial Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no aportó datos de prueba, elementos o información con la que fuera posible acreditar la comisión de la conducta una vez analizada en su complejidad.

Por lo anterior, ante la evidente inexistencia de uno de los elementos del tipo penal materia de la presente carpeta de investigación, esta fiscalía de la federación considera que se actualiza la hipótesis que prevé la fracción II del artículo 15 del Código penal Federal, que señala: Artículo 15.- El delito se excluye cuando: … II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate […]"

Ante esta determinación de la FGR, agradeció el apoyo y la solidaridad de organizaciones y personas, así como su exigencia de que se preserve el derecho a la libertad de expresión y cese la persecución y la criminalización que la CNDH ha llevado a cabo en mi contra por ser Defensor de Derechos Humanos y trabajar en pro de los derechos de las personas victimadas por el delito de Desaparición Forzada.