Se registra en Temixco homicidio contra una mujer en pleno 8 de Marzo

El asesinato número 11 en contra de una mujer en el estado de Morelos durante este 2022 se registró durante la mañana de este martes 8 de marzo en la calle Cuauhtémoc de la colonia Azteca en el municipio de Temixco, una localidad en donde su alcaldesa, Juana Ocampo Domínguez, asegura que no hay nada que celebrar en el marco del día internacional de la mujer.

La Policía informó que alrededor de las 9:30 horas una llamada de emergencia ingresó al 911 para alertar sobre varios disparos hechos a unos metros del kinder “Mariposas”, cerca del tianguis que se coloca todos los martes en esa localidad; entonces, un grupo de elementos preventivos se dirigió hasta ese sitio en donde un testigo relató cómo dos sujetos, abordo de una moto, atacaron a la víctima de 76 años.

Tras confirmarse la muerte de esta persona, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de las investigaciones mediante la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Feminicidio (FEIPF).

Sobre el caso, que es el segundo que se comete en el municipio de Temixco en lo que va de este 2022, la presidenta municipal, afirmó que “yo pasé precisamente por esa calle y no había nada, pero me llamaron a mi teléfono para informarme y ahora estoy enterada, aunque no sabemos cuál fue el motivo. Sabemos que es una persona mayor, pero aún no conocemos si fue por asaltarla... Se condenan este tipo de hechos y sobre todo en el día de la mujer. No tenemos nada que celebrar, lo conmemoramos, pero en Temixco no estamos celebrando nada”.

Y es que justamente el crimen ocurrió minutos antes de que el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, encabezara la firma de un convenio por “La Estrategia Local para el Logro de la Igualdad Sustantiva”, y también horas antes de la marchas que feministas convocaron para exigir alto a la violencia contra la mujer en Morelos.

El primer caso reportado en este municipio fue el crimen de la activista, Ana Luisa Garduño Juárez, quien fue atacada dentro de su negocio de la calle Apolo XI del Centro de Temixco, sin que hasta ahora se tengan detenidos por estos hechos registrados el pasado 28 de enero. Mientras que en este 2022 se acumulan ya 11 casos contando el lamentable crimen de este martes y la cifra podría llegar hasta 12 en caso de que se determine que la muerte de una joven en la colonia Lomas de Ahuatlán en Cuernavaca, se esclarezca.

El año pasado la cifra total de feminicidios cometidos en territorio estatal fue de al menos 77 de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), organización civil que reportó que durante el arranque de este año los indicadores de violencia contra la mujer no han disminuido y siguen siendo los mismos. Mientras que de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 se cometieron 23 feminicidios, con lo que suman 107 en lo que va de la administración.

Los asesinatos de mujeres no necesariamente son reconocidos por la autoridad como feminicidios. Para que esto ocurra debe haber evidencia de que el crimen fue cometido en razón del género de la víctima.