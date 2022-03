Buscadoras carecen de seguridad en Morelos

El crimen de la activista Ana Luisa Garduño Juárez, cometido el pasado 28 de enero en Temixco, que hasta el momento no ha sido resuelto, es uno de los motivos que mantiene detenida a la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), ya que esta organización pretendía retomar acciones durante este mes en Morelos.

Quienes han participado en estas jornadas aseguran que en el estado no existen las condiciones necesarias de seguridad para que se atrevan a retomar los trabajos en distintos puntos de la entidad, principalmente en la periferia de la mina de arena que se encuentra en la comunidad de Mixtlalzingo en Yecapixtla, donde localizaron al menos 11 restos humanos en fosas clandestinas.

“Esperamos que en estos días tengamos una mesa de trabajo con los organizadores de la Brigada, para saber cómo vamos a proceder, sabemos que la seguridad está latente; lo vimos con las compañeras y las familias que nos quedamos aquí, con el horror que descubrimos en Mixtlalzingo, nos da incertidumbre y miedo”, dijo Tranquilina Hernández, integrante del Colectivo de Búsqueda “Familias Resilientes”.

El plan es que la BNB vuelva a Morelos, termine el trabajo que comenzó en Yecapixtla y se visiten otros municipios del estado donde se presume que existen otras fosas clandestinas, pero para ello se necesita contar con la seguridad necesaria y saber qué hay detrás del asesinato de Ana Luisa.

Siguen desapareciendo

Los colectivos que participan en los trabajos de búsqueda de desaparecidos saben que este es un tema obligado, pues a diario se acumulan más casos sin que las autoridades puedan evitarlo y, peor aún, encontrarlos.

Este mismo lunes, en el memorial de víctimas de Palacio de Gobierno, Claudia Esparza hizo un llamado públicamente para que la Fiscalía General del Estado (FGE) atienda el extravío de su hijo Jesús Alejandro Guevara Esparza, de 21 años de edad, visto por última vez en Cuautla.

“En la Fiscalía nos dicen que tienen mucho trabajo, que son muchas carpetas de desaparecidos y que no pueden hacer excepciones, que están sobresaturados de trabajo y que no pueden con tanto”, denunció. Jesús es chofer de camiones y esa última ocasión, el 6 de abril de 2021, salió de su casa rumbo a su trabajo sin que hasta ahora existan pistas de su paradero, pues en la FGE son indolentes y “no saben tratar a la gente, porque no vamos a pedir un favor, sino a que cumplan con su trabajo”, destacó.

Ahí mismo, Alba Fabiola Cruz Barrios pidió que su hija Susana Vanesa Cruz Barrios, de 21 años de edad, sea localizada luego de que desapareció en el carnaval que se hizo el pasado 1 de enero en la colonia Constitución del municipio de Jiutepec. “Llevamos 66 días buscándola, recorriendo calles para que nos ayuden. No hay noticia de ella y las autoridades dicen que hacen su trabajo. El tramite es muy burocrático y no hemos visto que en verdad le pongan el intereses que se necesita”, comentó.

Susana es madre de un bebé de solo seis meses de edad y su plan era dedicarse a su pequeño luego de haber sido despedida de su empleo por recorte de personal.

“Hemos pedido las cámaras de vigilancia de negocios y nos dicen en la Fiscalía que revisarlos es muy tardado y que van a tardar mucho tiempo en revisar esa información. Sabemos que las primeras horas son primordiales y pues no sabemos que haya pasado”, aseveró Alba Fabiola, quien pidió apoyo de las autoridades para que “no le nieguen el derecho a un niño de vivir con su mamá”.

Pendientes

