Las periodistas han denunciado 661 agresiones

Tan solo de diciembre 2018 a la fecha más de 600 mujeres dedicadas al periodismo en México han sido agredidas, en su mayoría víctimas de violencia digital con connotaciones sexuales, violencia física y feminicida; la Red Nacional de Periodistas ha documentado cada una de las agresiones que no siempre se formalizan con una denuncia penal, principalmente por temor. A unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer piden visibilizar este tipo de violencia contra quienes exigen el derecho a informar.

Bajo el mensaje “Nos queremos libres, nos queremos vivas y nos queremos informando”, este 2022 las integrantes de la red se sumarán en al menos 12 entidades del país para exigir un cese a la violencia, de acuerdo a Sandra de los Santos Chandomi, integrante de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas, mencionó que la intención es traer a la agenda pública este tipo de problemas que viven las mujeres.

“Hemos registrado junto con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), 661 agresiones de diciembre de 2018 a la fecha, agresiones sólo contra mujeres periodistas. La principal es violencia digital, que van desde que son denostaciones de su trabajo, amenazas, también hay de tipo físico, laboral y tres casos de violencia feminicida”.

Enlista que se trata de: “Norma Sarabia Garduza, asesinada el 11 de junio de 2019 en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz y María de Lourdes Maldonado López, asesinada el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California. En los dos últimos casos, como se sabe, María Elena y Lourdes habían hecho del conocimiento de distintas autoridades estatales y federales amenazas y situaciones de riesgo, sin que se lograra prevenir sus muertes”, dijo Chandomi.

La violencia contra ellas abarca cualquier edad. Se observa que ésta aumenta en el grado en que aumenta la violencia general en la entidad en la que laboran, por ello este 8M también habrá contingentes de mujeres periodistas, es el caso de Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Tabasco, y como ciudad, Tijuana.

“Desde la Red hemos trabajado en tratar de desmitificar esta visión, que es una visión patriarcal, de cómo debe ser el periodismo, este rollo que nos han vendido desde hace mucho que una se debe nulificar cuando hacen periodismo, esta idea de la objetividad y no es que digamos que no debemos tener una visión amplia, pero nosotras estamos convencidas que, si tenemos una posición al ejercer nuestro trabajo, y ésta debe ser en favor de los derechos humanos. Esto que nos venden de que debemos ser neutral, eso para empezar no existe y solo beneficia quienes ejercen el poder”.

Los que más ejercen violencia son las autoridades, personal del Estado, sobre todo de rangos municipales, detalla. La violencia contra las mujeres es diferente a la que ocurre contra hombres periodistas, misma que básicamente se basa en señalamientos sexuales como “maldita puta, palabras que llevamos escuchando desde niñas”, abuso, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

De Los Santos relata que en el registro que han llevado a cabo, durante la pandemia no sólo ha incrementado la violencia sino que nunca se detuvo, teniendo el registro de que de los tres feminicidios, dos ocurrieron durante la pandemia.





