Informalidad favorece fraudes en mercado de bienes raíces: AMPI

Margarita Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Asesores Inmobiliarios (AMPI) en Morelos dijo que en el sector persiste el delito de fraude, producto de la informalidad, ya que hay personas que ofrecen servicios de avalúos y no son profesionales o existen supuestos agentes de ventas de inmuebles, quienes finalmente cobran por trabajos mal hechos.

"Acérquense con los profesionales... para que eviten ser objeto de extorsión", dijo Margarita Pérez.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Aseguró que el dominio del sector inmobiliario no es sencillo, ya que se requiere de una capacitación continua, para que en caso de que se presente algún inconveniente con la transacción, el cliente tenga dónde reclamar. De lo contrario, al contratar a personas que ofrecen sus servicios como agentes particulares, aumentan las posibilidades de tener una mala experiencia.

Margarita Pérez dijo que las cantidades de dinero que se manejan y la información son sensibles, por lo que, los usuarios que no tienen cuidado exponen su patrimonio y seguridad.

"Todos los inmobiliarios tienen que tener sus documentos en regla y formalizar sus actividades", agregó.

Seguridad Cuidado con los fraudes en alquiler de casas vacacionales

Mencionó que los inmobiliarios quieren ser regulados y están dispuestos a adquirir una licencia que los contabilice y los monitoree por el bien de los clientes.

Margarita Pérez recordó que el Congreso de Morelos está pendiente de la revisión y análisis de la iniciativa de ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias, la cual el ramo propuso desde hace dos años.

Por último, Margarita Pérez aconsejó a la población no compartir información sensible, evitar la contratación de personas que no tengan un establecimiento y pedir referencias para tener la certeza de que se trata de alguien profesional.