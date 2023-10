Incrementan secuestros carreteros en Morelos

En Morelos el delito de secuestro carretero aumentó un 40 por ciento en lo que va del 2023, así lo reveló el titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) Luis Eduardo Flores Barrios.

El titular de la FIDAI manifestó que este tipo de secuestro exprés tiene el objetivo de retener a las personas por algunas horas para luego despojarlos de sus pertenencias, entre ellas sus vehículos.

“En el tema de secuestro nosotros tenemos un incremento y el incremento que tenemos es por secuestro exprés, es decir, el secuestro que ha crecido no es en el que yo me llevó a la persona y exijo una suma de dinero para poderla liberar, sino personas a las que sobre tramos carreteros en el que el propósito es robarles o quitarles el vehículo no tanto exigirles una suma de dinero”, explicó Flores Barrios.

Los tramos de mayor incidencia son la autopista Siglo XXI hasta el cruce de la autopista del Sol.

“En ese tramos nosotros vemos mayor incidencia y un repunte”, apuntó el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, señaló que en la autopista México – Cuernavaca también se dan este tipo de fenómenos, particularmente en la zona de Huitzilac, donde históricamente se tiene una problemática de inseguridad debido a los cuatro grupos delictivos identificados que operan en la zona.

“Las denuncias que han venido incrementado nuestra cifra de incidencia es por delitos de secuestro exprés”, manifestó.

Sobre el delito de secuestro extorsivo hasta el momento hay reporte de 23 casos hasta el mes de septiembre, misma cifra que se registró en todo el 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).