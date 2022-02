Falló Alerta de Violencia de Género en Morelos: Ariadna Urbina

Después de siete años es necesario revisar las condiciones de la Alerta de Violencia de Género, decretada desde 2015, dijo la representante de PULSAC AC, Ariadna Urbina Ayala. Las condiciones de la violencia hacia las mujeres han cambiado y después de todo este tiempo han sido pocas las estrategias realizadas desde el área gubernamental; “todo ha cambiado incluso ahora es más fuerte la violencia y la edad de quienes la viven”.

En ese momento, la AVG para Morelos se señalaron 16 medidas en específico que debían cumplirse y que representan diversas acciones, “algunas se cumplieron como los centros de justicia para las mujeres, pero otras que no se han cumplido y otras que no se han tocado, unas como brevemente, otras a la mitad y otros tres cuartos”, y al final no se ha podido atender como debía ser.

La activista señaló que es evidente, aunque en el Ejecutivo y otras organizaciones no lo quieran ver, que la declaratoria ya quedó corta; “ya es necesario y urgente actualizarla en cuanto a una realidad que vive hoy el estado de Morelos, y que ya no son las mismas condiciones de cuando fue decretada”.

Entre estos aspectos, expuso, está el incremento de la trata de personas, o de lo que se intuye está sucediendo con relación a la trata de personas, con la consecuente posible desaparición de jóvenes que ha ido en aumento y los rangos de edad, “por todo esto y mucho más, es necesario que la declaratoria se adecue a la realidad, cuáles ya se cumplieron y hacia dónde se puede avanzar para generar otras acciones pertinentes a la realidad del estado. mientras no se actualice esta AVG, las cifras y datos se seguirán pasando de una administración a otra, pero sin resolver el problema”.

Y es que recalcó otros elementos que se han sumado a esta nueva realidad a diferencia de lo que pasaba en 2015; “vemos, por ejemplo, un aumento de más del 50 por ciento de los feminicidios con muerte violenta que están muy vinculados a las armas de fuego, incluso los rangos de edad de estas chicas, lo que se nos quiere decir es que, si esto tiene una relación con el crimen organizado, si así es, determinar si están involucradas o solo son parte de un botín de guerra, o como un desecho del crimen organizado, donde se mata al hombre y no importa si muere la pareja con la que viene”.

Al respecto, Paloma Estrada y Juliana Quintanilla, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHEM), dieron a conocer un informe en el que realizaron un recuento de los casos, analizaron las medidas y evaluaron las acciones que en cada nivel de gobierno ha realizado a seis meses y medio de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en algunos municipios del estado.

De acuerdo con su informe, la violencia feminicida no ha parado, muestra de ello, es que se tiene un registro de mil 196 feminicidios en 21 años.

En 2021 se registraron 77 casos; los feminicidios del 2000 al 2021 se han registrado en 33 de los 36 municipios del estado de Morelos, incluyendo las ocho localidades donde se decretó la Alerta de Violencia de Género.

Lamentaron que de los municipios con Alerta de Violencia sólo 7 entregaron informes de cumplimiento a la CIDHM, pues ni Cuautla ni Xoxocotla entregaron sus informes, por lo que se encuentran en desacato.

Tras evaluar las 11 recomendaciones concernientes a municipios, Xochitepec presenta el mayor avance con 2 cumplidas, 7 en proceso de cumplimiento y 2 no cumplidas; mientras que Cuernavaca, Cuautla y Xoxocotla son los que tienen mayor retraso, al tener las 11 medidas no cumplidas.

Destacaron que lo preocupante es que existen municipios que no están incluidos en la AVG que ya han rebasado en cuanto casos de feminicidios a los ocho municipios con alerta.

Además de insistir en sostener una reunión con el Ejecutivo Local, exigieron a los diputados locales asumir la responsabilidad que les corresponde en el tema.

10 municipios concentran el mayor número de feminicidios en las últimas dos décadas

Cuernavaca: 234

Jiutepec: 11

Temixco: 94

Cuautla: 74

Yautepec: 71

Emiliano Zapata: 52

Xochitepec: 51

Puente de Ixtla: 46

Jojutla: 42

Tepoztlán 38





Con información de Jessica Arellano









