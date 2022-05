Cuernavaca estrenará patrullas el lunes

Como se ha venido anunciando desde que inició la administración de José Luis Urióstegui Salgado, la capital morelense no cuenta con las herramientas suficientes para hacerle frente a la violencia que ubicó a Cuernavaca como la ciudad más insegura para vivir; sin embargo, las arcas municipales han anunciados que doblegarán esfuerzos para adquirir mayor y mejor equipo, así como la integración de nuevos elementos policiacos y unidades de patrullaje.

Este lunes 30 de mayo llegarán cinco patrullas de la marca Sedan y cinco patrullas Pickup, las cuales se encargarán de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, éstas serán sumadas a las 14 patrullas con las que ya contaba el municipio, además de cinco unidades que se encontraban en mal estado y han sido enviadas a arreglar, por lo que Cuernavaca tendrá a disposición 29 unidades para rondar en la ciudad.

Sin embargo, las unidades no lo son todo pues los elementos han tenido que trabajar bajo las carencias que Cuernavaca tiene, y una de ellas son los radios para comunicación, pues los elementos no cuentan con este recurso ya que al inicio de la administración los radios que ocupaban habían sido un préstamo del C5, “muy pocos porque tampoco tienen en exceso”, pero estos no eran suficientes para todos los elementos; posteriormente hubo un problema en las antenas repetidoras y se dañaron, dejando inservibles los dispositivos de radiofrecuencia; cabe señalar que adquirir nuevos disposición representaría una inversión de ocho millones de pesos.

Pese a la falta de los dispositivos de radiofrecuencia, el alcalde señala que no se ha presentado una mayor complicación puesto que gracias a los teléfonos celulares la comunicación es más fácil; sin embargo, se debe tener un mayor cuidado pues hay información que podría caer en manos equivocadas, ya que hay mayor posibilidad de intervenir los celulares.

Entre los proyectos para mejorar la seguridad se encuentra la reactivación del C4, aunque todavía no se puede disponer del presupuesto por lo que se espera que el próximo año comience a funcionar con aproximadamente 200 cámaras propias.





