Alcoholímetro sigue sin fecha de inicio y sin "torito"

Cómo si de algo de otro mundo se tratara, el tan esperado alcoholímetro todavía no hace acto de presencia en la capital estatal, y es que en primer lugar, no hay dinero para comprar los dispositivos y en segundo, todavía hay pandemia pese a que su municipio hermano Jiutepec dio inicio al programa el pasado sábado 21 de mayo, y además aún no se cuenta con el espacio para el ya famoso “torito”.

Hace casi un mes se comenzó a cuestionar sobre las medidas preventivas que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) tomaría para evitar los accidentes automovilísticos a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas o efectos de alguna sustancia tóxicas; dichas medidas no sólo buscarían sancionar económicamente a quienes resulten responsables sino también darle un seguimiento psicosocial a las personas con problemas graves de alcohol, por lo que se buscará que el afectado se reintegre al núcleo social, además de que se le dará seguimiento por parte de la institución no solo a él o ella sino también a familiares y amigos que puedan resultar afectados.

La titular de la SEPRAC, Alicia Vázquez Luna, mencionó que este actuar es de suma importancia pues antes de que se vuelva a implementar el alcoholímetro, es importante manejar esta problemática desde raíz pues los incidentes pueden ser mortales.

El programa contempla una asistencia médica, psicológica e incluso criminológica; se buscará el apoyo de grupos de voluntariado de Alcohólicos Anónimos, "pues ellos cuentan con más experiencia en estos temas", señaló la secretaria; cabe mencionar que solo pueden tener detenido al implicado 36 horas, tiempo en el cual si un familiar llega por él pueden irse, de lo contrario, ese tiempo será aprovechado para darle una plática sobre la prevención de la ingesta de alcohol; posteriormente se dará seguimiento a los casos y se le solicitará a un familiar o persona cercana a que asistan a terapia con él o ella y evitar que el alcoholismo pueda escalar.

Cabe mencionar que los accidentes automovilísticos por causas del consumo de alcohol o sustancias nocivas se registran con mayor frecuencia los fines de semana, específicamente de jueves a domingo; entre las avenidas más peligrosas destacan avenida Alta Tensión, avenida Teopanzolco, Paseo del Conquistador, Heroico Colegio Militar, San Diego y las calles aledañas.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!