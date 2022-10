Autoridades del estado falsean información sobre penales: CDHM

Las estadísticas que proporcionan autoridades estatales sobre los centros de reinserción social contrastan con los Cuadernos Mensuales de Información Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, lo que hace dudar de su veracidad, informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor), Raúl Israel Hernández, al presentar los resultados del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021.

El ombudsperson cuestionó los datos expuestos por las autoridades locales, pues mientras personal de reinserción social señala que durante 2021 se registraron dos riñas, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria contabiliza cinco en el mismo periodo.

Asimismo, sobre los homicidios, a la CDHMor se reportaron tres casos mientras que en los cuadernos mensuales registran dos. En cuanto a suicidios, el organismo estatal no tiene reportes pero en el cuaderno mensual se exhibe uno.

Detalló que al momento de realizar la supervisión en penales la población total ascendía a 3 mil 929 personas privadas de su libertad, de las cuales mil 402 enfrentaba procesos penales y 2 mil 527 ya habían recibido una sentencia.

Lo anterior se traduce en que los centros están rebasados en su capacidad, lo que genera hacinamiento, mientras que la falta de elementos de custodia ha provocado el autogobierno en algunos penales y dificultad para lograr la reinserción social.

Vulneran derechos de las mujeres

En esta ocasión se realizó un informe especial de las mujeres privadas de la libertad, que representan el 1 por ciento de los grupos sociales más marginados al enfrentarse, en todas las etapas de sus procesos penales, a legislaciones androcéntricas e inequitativas, además de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, aun cuando existe normatividad que las protege.

Señaló que se encuestó a 228 de 317 mujeres y los resultados de estos cuestionarios revelaron algunas desventajas y adversidades que viven diariamente, como la falta de atención médica, pues 95 por ciento de las encuestadas señaló que no se les brinda atención médica con trato diferenciado, el 3 por ciento dijo no recibirlo, y el 2 por ciento señaló que no lo requiere.

Además, se determinó que en estos centros no se garantiza el ejercicio digno de la maternidad y lactancia, suministro de artículos para satisfacer sus necesidades, conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, recibir alimentación adecuada y saludable para su hija o hijo, recibir trato directo de personal femenino, educación inicial, atención pediátrica y vestimenta para sus hijas o hijos, de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo.

Incumplen recomendaciones de la CDHMor

Hernández Cruz indicó que en 2021 la CDHMor emitió un total de 12 recomendaciones relacionadas con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; en el informe menciona cinco de ellas que no han sido resueltas.

El expediente CDHM/SE/VEAP/061/010/2018 sobre el presunto feminicidio de una custodia de la Cárcel Distrital de Cuautla; la recomendación se emitió en octubre de 2021 al gobernador del estado y la Fiscalía General del Estado. Cuauhtémoc Blanco la rechazó, mientras que el fiscal la aceptó, pero hasta el momento no ha sido cumplida.

Otra recomendación se refiere al expediente CDHM/SE/VEAP/061/001/2021 sobre el caso de una persona privada de su libertad y localizada el año pasado en el Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”, misma que fue aceptada por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Morelos y la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”, pero hasta la fecha no ha sido cumplida.

Finalmente, el presidente de la CDHM señaló que año con año el organismo emite medidas precautorias y recomendaciones, y tras la insistencia se logrado que las autoridades de reinserción social implementen acciones; sin embargo, es evidente que las problemáticas más graves que prevalecen son el hacinamiento, el autogobierno y la falta de servicios postpenales.

En cuanto a las calificaciones, el promedio general en 2021 fue de 7.19, apenas tres décimas superiores al promedio general registrado en 2020, de 6.77, y cuatro décimas mayores al de 2019, que fue de 6.66.

La calificación que obtuvo el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya fue de 7.82, el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes fue de 7.60, Centro de Jonacatepec, 7.58; el de Jojutla, 7.39; el centro varonil de Atlacholoaya, 6.92; el Centro de Cuautla, 5.85.

El diagnóstico se realizó del 6 al 10 de diciembre de 2021 en los centros de reinserción social varonil y femenil de Atlacholoaya, así como en las cárceles de Cuautla, Jonacatepec, Jojutla y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla).