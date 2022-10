Exalcalde Villalobos pasará diciembre en la cárcel

El exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos pasará en prisión la Navidad e incluso la llegada del año 2024, toda vez que la etapa en la que se encuentra el proceso podría llevar de entre cuatro a seis meses.

El coordinador general jurídico de la Fiscalía Anticorrupción y especialista en el tema de amparo, Octavio Ibarra Ávila, señaló que hasta ahora se está a la espera de que se aporten mayores datos, pero es una investigación bastante completa para afrontar el proceso penal en contra de exfuncionarios de Cuernavaca.

Como especialista en materia de amparo, Ibarra Ávila, refirió que en el caso de la promoción de este recurso por parte del exalcalde y que en su caso se le conceda, lo que procede es “una suspensión provisional en su momento para que continúe el proceso el penal y no se le cita a audiencia para juicio, pero eso no tiene efecto de liberar a ningún quejoso, no digo nada más del ex presidente, ningún quejoso obtiene su libertad”, en ese caso.

Explicó que el amparo provocaría que cuando se llegué a la audiencia de juicio, ahí se interrumpe y se deja a que el juez de distrito dicte su sentencia de fondo, sin embargo la prisión preventiva no se retira, solo hasta que el juez estime que esa medida, de mantenerlo en prisión, no se encuentre justificada.

Bajo estos preceptos, el coordinador jurídico de la Fiscalía Anticorrupción señaló que serán entre cuatro y seis meses que se resuelva esta situación; asimismo, en dado caso de que el juez llegará a estimar que la prisión preventiva no está justificada, el Ministerio Público puede impugnar esa decisión, lo que no permitiría la obtención de la libertad del imputado.

Recordar que desde el pasado 28 de septiembre, un juez determinó prisión preventiva en contra de Antonio Villalobos, así como de dos ex regidores por los delitos de Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones por el presunto desvío de 9 millones de pesos de las cuotas de trabajadores del Sapac que debieron ser pagadas al Instituto de Crédito.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local