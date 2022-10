Anticorrupción acumula acusaciones contra Villalobos

El vicefiscal Anticorrupción Rodolfo Núñez Urquiza, respondió que si bien los ex servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca relacionados con diversos delitos cometidos presuntamente por el ex alcalde Antonio “N”, pueden solicitar amparos ante la justicia federal, esto no los exenta de tener que acudir a las audiencias de formulación. El ex edil capitalino se encuentra en prisión preventiva

“Su amparo no es procedente porque ella se ampara en contra de una orden de aprehensión, nosotros la estamos citando para que se le formule imputación, no hemos solicitado ninguna orden de aprehensión de forma directa. Estamos acatando los procesos legales respectivos y vamos a ir avanzando en los mismos, pero eso no inhibe que ella acuda a rendir su declaración”.

Es el caso de la ex regidora Albina Cortés Lugo, quien interpuso un Amparo ante el temor de ser puesta en prisión como ocurrió con los ex regidores Anayeli “N”, y Jesús “N”, luego de acudir a una audiencia acusados por uno abusivo del servicio público tras el desvío de 9 millones de pesos en cuotas de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Núñez Urquiza dijo que por ahora Antonio “N” está en una fase de investigación complementaria que deberá ocurrir en un mes, mientras esto ocurre se encuentra internado en el penal de Atlacholoaya; este no es la única carpeta que pesa contra el ex funcionario en donde también se han señalado a otros de sus colaboradores.

“Seguimos investigando diversas carpetas relacionadas con el ex alcalde y otras autoridades, regidores, tesoreros, síndicos, secretarios del ayuntamiento, y directores generales, posiblemente en coparticipación con el ex alcalde, recientemente el ayuntamiento presentó 32 denuncias que se han convertido en carpetas de investigación donde están imputando al ex alcalde”.

Se tiene alrededor de 72% de avance en las investigaciones de estas, y en un mes habría nuevas formulaciones de imputaciones, puntualizó. Estas tienen que ver con delitos como peculado o malversación de recursos públicos, ejercicio ilícito que es manejo indebido de funciones, ejercicio abusivo “que es otorgar contratos, concesiones de forma indebido y abuso de autoridad”, entre otras.

En cuanto a las investigaciones que tienen que ver con el Paseo Ribereño, dijo que ya todos los funcionarios han sido llamados a comparecer, algunos, reconoce, se han amparado pero todos han sobreseídos “un citatorio no les vulnera ningún derecho”.